Operation habe ihn gerettet: Billy Gardell verlor 77 Kilo

Billy Gardell hat offen über den Moment gesprochen, der ihn zu einer radikalen Kehrtwende in seinem Leben bewegte. Im Podcast "Breaking Bread" sprach der aus "Mike & Molly" bekannte Schauspieler jetzt offen über den entscheidenden Wendepunkt. Dazu kamen ernsthafte Diagnosen: Typ-2-Diabetes sowie Probleme mit dem Cholesterin und dem Herzen. Sein Arzt machte ihm schließlich deutlich, dass er handeln müsse. Daraufhin entschied sich der heute 57-Jährige im Juli 2021 für eine bariatrische Operation. Rückblickend ist er überzeugt, dass dieser Schritt von großer Bedeutung war. Der Eingriff habe ihm "wahrscheinlich das Leben gerettet", erklärte Billy in dem Podcast. Seitdem hat sich für ihn vieles verändert: Mit der Operation, einer komplett umgestellten Ernährung und regelmäßigem Training verlor er mehr als 77 Kilogramm.

Der Weg dorthin war lang. Vor dem Eingriff hatte Billy jahrelang immer wieder Gewicht verloren und anschließend erneut zugenommen. Dass er in jüngeren Jahren sportlich unterwegs gewesen sei, habe es ihm vermutlich ermöglicht, das hohe Gewicht so lange zu tragen – den Erkrankungen, die daraus entstanden, konnte er allerdings nicht entkommen. Zusätzlich verschärfte eine Knieverletzung seine Situation, da dadurch selbst einfache Spaziergänge kaum noch möglich waren. "Ich war an dem Punkt, an dem ich mein Knie verletzt hatte und nicht einmal mehr zur Bewegung laufen konnte. Ich dachte: Ich muss etwas Drastisches tun", erinnerte sich der "Bob Hearts Abishola"-Darsteller. Die Operation betrachtet Billy dabei weder als schnelle noch als alleinige Lösung. Nach der Operation krempelte er seine Gewohnheiten grundlegend um: Heute stehen vor allem Proteine und Gemüse auf seinem Speiseplan, während er Kohlenhydrate, Frittiertes und Zucker deutlich reduzierte.

Zu Billys Veränderung gehörte auch, sein langjähriges Verhältnis zum Essen neu zu betrachten. Über Jahre hinweg hatte Billy das Essen genutzt, um mit seinen Gefühlen umzugehen. Essen diente ihm dabei nicht nur als Belohnung, sondern auch als Trost und eine Art Medikament. Inzwischen sieht er darin in erster Linie eine Energiequelle für seinen Körper. Eine wichtige Motivation war dabei seine Familie: Der Schauspieler ist mit Patty Gardell verheiratet, gemeinsam haben die beiden einen Sohn namens Will. Seine Angehörigen wünschten sich, dass er noch lange an ihrer Seite bleibt. Dieser Gedanke half dem Schauspieler dabei, seine neuen Gewohnheiten auch nach der Operation beizubehalten. Seinen Gewichtsverlust behält Billy dabei nicht für sich: Er nutzt seine eigene Erfahrung inzwischen, um anderen Menschen mit ähnlichen Problemen Mut zu machen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Billy Gardell bei Byron Allens 5th Annual Oscar Gala, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Billy Gardell, September 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Billy Gardell und Melissa McCarthy, 2012