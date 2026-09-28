Familie wächst: Blue-Star Lee Ryan wird zum siebten Mal Papa

Bei Lee Ryan (43) und seiner Frau Verity Ryan ist erneut Nachwuchs unterwegs! Für das Paar wird es das fünfte gemeinsame Kind – der Blue-Sänger wird damit insgesamt zum siebten Mal Vater. Die freudige Nachricht verkündeten die beiden jetzt mit einem humorvollen Video auf Instagram. Zu den Klängen des Five-Songs "Everybody Get Up" zählen Lee und Verity darin zunächst ihre Kinder durch. Anschließend hält die werdende Mama ein Ultraschallbild vor ihren Babybauch und macht so deutlich, dass schon bald ein weiteres Familienmitglied dazukommt. Zum Abschluss des Clips tanzt die komplette Familie ausgelassen am Pool ihres Zuhauses in Spanien. Passend zur Zahl ihrer gemeinsamen Kinder versah der Musiker den Beitrag mit fünf Herz-Emojis.

Unter dem Posting meldete sich auch Antony Costa (45) zu Wort. Der Bandkollege von Blue gratulierte auf der Plattform und scherzte mit Blick auf die wachsende Kinderschar: "Ja, Bruder, da entsteht eine kleine Fünfermannschaft." Tatsächlich ist bei Lee und Verity ordentlich was los: Erst vor rund einem Jahr durften die beiden ihr viertes gemeinsames Kind, ein gesundes Mädchen, in den Armen halten. Hinzu kommen zwei Teenager aus früheren Beziehungen des Sängers. Tochter Bluebell ist inzwischen 19 Jahre alt und stammt aus seiner Beziehung mit Jessica Keevil. Sohn Rayn, 17, hat Lee mit seiner Ex-Verlobten Samantha Miller. Übrigens ist auch seine Ehefrau musikalisch aktiv: Verity arbeitet als Ariana-Grande-Imitatorin und nahm 2009 an The X Factor teil.

Kennengelernt hatten sich die beiden hinter den Kulissen einer Veranstaltung zur Weihnachtsbeleuchtung – Lee war als prominenter Gast eingeladen, während Verity als Performerin auf der Bühne stand. Nur wenige Wochen später folgte ihr erstes Date beim Sushiessen. Spätestens beim zweiten Treffen soll für den Musiker festgestanden haben, dass Verity die Richtige ist: Gemeinsam suchten sie einen Weihnachtsbaum aus und tanzten anschließend in seinem Wohnzimmer zu Songs von John Legend (47). 2022 gaben sich Lee und Verity heimlich das Jawort – standesamtlich in Gibraltar. Die große Feier mit Familie, Freunden und sämtlichen Blue-Bandkollegen holten sie am 7. Oktober 2024 in Sevilla nach. Seit 2020 lebt die Familie an der spanischen Costa del Sol. Gegenüber OK! geriet der Sänger über seine Frau ins Schwärmen: "Sie hat mein Leben gerettet. Meine Frau hat mein Leben gerettet, das weiß ich ganz sicher."

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Instagram / leeryanofficial Lee Ryan und seine Frau Verity mit dem Ultraschallbild, Spetember 2026

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Instagram / leeryanofficial Lee Ryans Frau Verity, September 2026

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Getty Images Duncan James, Simon Webbe, Antony Costa und Lee Ryan