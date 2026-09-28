Der Tod seiner Schwester veränderte Christian Lells Leben

Der frühere FC-Bayern-Profi und künftige Promi Big Brother-Kandidat Christian Lell (42) verlor am 26. April 2014 seine Schwester Marie-Therese. Sie litt seit ihrer Geburt an Mukoviszidose und starb mit nur 27 Jahren. Der Verlust traf den Münchner ausgerechnet in einer sportlich erfolgreichen Phase besonders schwer. Zunächst nahm er sich eine Auszeit, später entschied er sich ganz bewusst gegen eine Rückkehr in den Profifußball. Im Podcast "Auf & Up", dessen Inhalte SAT.1 und Joyn berichteten, sprach Christian nun offen über diesen Einschnitt: "Mit ihrem Tod hat sich mein Leben schlagartig verändert." Heute setzt sich der Sportler für Menschen ein, die dieselbe Krankheit wie seine Schwester haben. Mit der bereits 2008 gegründeten Christian Lell Stiftung unterstützt er Mukoviszidose-Betroffene und erfüllt ihnen Herzenswünsche.

Als Marie-Therese 1987 geboren wurde, musste sich ihre Familie früh mit einer begrenzten Lebenserwartung auseinandersetzen. Bei Mukoviszidose bildet der Körper ungewöhnlich zähen Schleim, der sich unter anderem in der Lunge festsetzen und ihre Funktion beeinträchtigen kann. Die vererbte Erkrankung erfordert deshalb eine lebenslange Behandlung. Den Tod seiner Schwester habe Christian sein ganzes Leben lang gefürchtet – vorbereitet fühlte er sich am Ende trotzdem nicht. Rückblickend bezeichnet er den Verlust als den schmerzhaftesten Moment seines Lebens. Seine Trauer habe er lange verdrängt und stattdessen Ablenkung gesucht. Es folgten Jahre mit Drogen, juristischen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten sowie persönlichen Krisen. Inzwischen habe er seine Vergangenheit aufgearbeitet.

Christian und Marie-Therese wuchsen unter schwierigen Bedingungen auf. Im "Auf & Up"-Podcast beschrieb der einstige Fußballer seine Kindheit als "durchaus konfliktbehaftet". Auch Alkoholismus und Gewalt seien in der Familie Themen gewesen, wie SAT.1 und Joyn berichteten. Besonders geprägt hätten ihn hingegen die Lebensfreude und die Zuversicht seiner Schwester sowie ihre Fähigkeit, sich trotz der schweren Krankheit über kleine Dinge zu freuen. "Meine Schwester hat mich so viel gelehrt, so viel mitgegeben", erklärte er. Als bleibende Erinnerung trägt er ihren Namen als Tattoo auf dem rechten Oberarm. Heute empfinde er vor allem Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit. Demnächst ist der Sportler auch wieder im Fernsehen zu sehen: Am 5. Oktober 2026 zieht er in die 14. Staffel von "Promi Big Brother" ein.

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