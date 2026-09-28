Anne Hathaway zieht nach dritter Geburt die Hollywood-Bremse

Anne Hathaway (43) wird sich nach der Geburt ihres dritten Kindes erst einmal aus Hollywood zurückziehen. Die Schauspielerin erwartet derzeit mit ihrem Ehemann Adam Shulman (45) Nachwuchs und möchte danach nicht sofort wieder zum nächsten Filmset eilen. Zuvor steht allerdings noch der deutsche Kinostart ihres Thrillers "Verity - Dunkle Geheimnisse" am 1. Oktober an. Gegenüber Entertainment Tonight kündigte die Oscarpreisträgerin mit Blick auf die Zeit danach an: "Ich mache eine kleine Pause." Nach der Veröffentlichung des Films wolle sie gewissermaßen "in einer Rauchwolke verschwinden". Ganz endlos soll die Auszeit jedoch nicht werden – ein Comeback-Termin steht nämlich schon fest. Im März 2027 möchte sie wieder vor der Kamera stehen. Dann sollen die Dreharbeiten zur Fortsetzung von "Tage des Donners" beginnen, in der sie gemeinsam mit Tom Cruise (64) zu sehen sein wird.

Die Pause folgt auf eine besonders arbeitsintensive Phase im Leben der Schauspielerin. Innerhalb von nur sechs Monaten erscheinen gleich fünf Filme mit ihr: "Mother Mary", Der Teufel trägt Prada 2, Die Odyssee, "The End of Oak Street" und "Verity - Dunkle Geheimnisse". Über die geballten Veröffentlichungen sagte sie gegenüber Elle: "Es ist verrückt, dass vier Jahre Arbeit innerhalb von sechs Monaten herauskommen." In der Verfilmung des Colleen-Hoover-Romans "Verity - Dunkle Geheimnisse" verkörpert Anne die erfolgreiche Schriftstellerin Verity Crawford. Dakota Johnson (36) spielt Lowen Ashleigh, eine Autorin, die als Ghostwriterin auf das Anwesen der Familie kommt. Dort stößt sie auf verstörende Aufzeichnungen, die dunkle Fragen aufwerfen. Josh Hartnett (48) übernimmt die Rolle von Veritys Ehemann Jeremy.

Ihre dritte Schwangerschaft hatte Anne im Juni mit einem Video auf Instagram öffentlich gemacht. Das Geschlecht ihres Babys kennen die werdenden Eltern bereits, diese Information behalten sie bislang aber bewusst für sich. Das Paar ist seit 2012 verheiratet und hat schon zwei gemeinsame Söhne: Jonathan und Jack. Nach der Geburt will sich die Schauspielerin erst einmal ganz auf ihre Liebsten konzentrieren, bevor im Frühjahr 2027 das angekündigte Filmprojekt ansteht. Bis dahin dürfte es bei den Hathaway-Shulmans vermutlich lauter zugehen als an so manchem Filmset.

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Getty Images Anne Hathaway bei der Weltpremiere von "The Odyssey" im Odeon Luxe Leicester Square in London, Juli 2026

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Imago Anne Hathaway beim Dreh "Der Teufel trägt Prada 2"

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Getty Images Adam Shulman und Anne Hathaway bei der 12th Breakthrough Prize Ceremony, 2026