Tom Brady verlor in Ehekrise mit Gisele wohl fast neun Kilo

Dass eine Ehekrise an die Substanz geht, ist bekannt – bei Tom Brady (49) soll sie sich offenbar auch auf der Waage bemerkbar gemacht haben. Wie Autor Seth Wickersham in seinem Buch "American Kings: A Biography of the Quarterback" schreibt, aus dem OK! Magazin zitiert, verlor der Footballstar in den letzten Monaten seiner Ehe mit Gisele Bündchen (46) beinahe neun Kilogramm. Demnach sei sein Gewicht im Jahr 2022 auf rund 95 Kilogramm gesunken – deutlich weniger als sein übliches Spielgewicht. Sowohl im privaten Umfeld des Sportlers als auch bei seinem damaligen Verein, den Tampa Bay Buccaneers, sollen sich Menschen wegen seiner veränderten Erscheinung Sorgen gemacht haben. Parallel dazu absolvierte der Quarterback die laufende NFL-Saison für das Team aus Florida. Am 28. Oktober 2022 machten Tom und Gisele dann offiziell, was sich längst angedeutet hatte: Nach 13 Jahren Ehe gaben sie ihre Scheidung bekannt.

Die privaten Turbulenzen trafen den Sportler in einer ohnehin belastenden Zeit seiner Karriere. Anfang 2022 hatte er zunächst seinen Rücktritt verkündet, diese Entscheidung aber kurz darauf wieder zurückgenommen und war für eine weitere Spielzeit zu den Tampa Bay Buccaneers zurückgekehrt. Während seine Ehe zerbrach und Vertraute im Verein die Veränderungen an ihm bemerkt haben sollen, zog der siebenmalige Super-Bowl-Sieger das Sportjahr durch. Am Ende führte er Tampa Bay sogar noch in die Playoffs. Im Februar 2023 folgte dann der zweite Rücktritt – und diesmal hielt die Entscheidung tatsächlich. Nach insgesamt 23 Spielzeiten in der NFL war die Karriere des Quarterbacks endgültig Geschichte.

Öffentlich hatten sich die beiden damals um ruhige Töne bemüht. Tom nannte das Ende der Ehe "schmerzhaft und schwierig", betonte aber, dass die Entscheidung einvernehmlich gefallen sei. Gisele erklärte ihrerseits, sie hätten sich "auseinandergelebt". Gemeinsam haben das ehemalige Paar Sohn Benjamin und Tochter Vivian. Der Sportler ist zudem Vater von Sohn Jack, der aus seiner früheren Beziehung mit Bridget Moynahan (55) stammt. Nach dem Ehe-Aus stellten die beiden immer wieder heraus, dass sie ihre Kinder gemeinsam großziehen und die Familie in den Mittelpunkt stellen wollen. Inzwischen hat sich das Model längst neu sortiert: Gisele kam mit Joaquim Valente (38) zusammen, heiratete ihn und bekam mit ihm ein weiteres Kind. Tom wiederum äußerte sich in der Zwischenzeit mehrfach öffentlich dazu, wie er mit der Scheidung umgegangen ist.

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Getty Images Tom Brady bei einem NFL-Spiel in Seattle

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Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen bei der Met Gala 2019

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Instagram / tombrady Tom Brady mit seinem Sohn Benjamin