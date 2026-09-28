Billy Joel versteigert seine legendären Motorrad-Schätze

Billy Joel (77) trennt sich von einem speziellen Teil seines Lebens: Der Sänger lässt gegen Ende des Jahres mehr als 70 Motorräder aus seiner privaten Sammlung versteigern. Wie TMZ berichtet, kommen die Maschinen bei einer Auktion von Gooding Christie's im Rahmen der Rétromobile New York unter den Hammer. Unter den Zweirad-Schätzen des "Piano Man"-Interpreten befinden sich echte Klassiker – etwa eine Triumph T140 Bonneville aus dem Jahr 1978, eine Ducati 900 Mike Hailwood Replica von 1982 und eine Ducati 750 Sport von 1975. Der Verkauf erfolgt dabei nicht aus finanziellen Gründen: Der komplette Erlös der Versteigerung soll The Joel Foundation zugutekommen, der eigenen Organisation des Sängers.

David Gooding, der Präsident von Gooding Christie's, betonte gegenüber dem Magazin TMZ, dass New York perfekt zu dem Musiker passe: "Wir fühlen uns wirklich geehrt, die Billy Joel Motorcycle Collection präsentieren zu dürfen. Und welcher Ort wäre dafür besser geeignet als New York City selbst, eine Stadt, die so eng mit Herrn Joel und seinem gefeierten Vermächtnis als einem der beliebtesten Musiker aller Zeiten verbunden ist." Auch Billys Ruf in der Szene unterstrich er: "Billy Joel ist einer der bekanntesten Motorradenthusiasten der Welt, und wir freuen uns sehr, seine wertvolle Sammlung im November bei der Rétromobile NY zeigen zu dürfen."

Neben seiner musikalischen Karriere hat Billy eine umfangreiche und vielseitige Motorradsammlung aufgebaut. Die Auswahl umfasst unterschiedliche Marken aus verschiedenen Jahren, darunter mehrere Klassiker aus den 1970er- und 1980er-Jahren. Auch der Schauplatz der Versteigerung hat für den Künstler eine persönliche Komponente: New York ist eng mit Billy verknüpft. Dort verabschiedet er sich nun von seinen Maschinen – und verbindet diesen Schritt mit einem guten Zweck.

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Getty Images Billy Joel, Musiker

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Getty Images Billy Joel beim Konzert im Allegiant Stadium in Las Vegas, 9. November 2024

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