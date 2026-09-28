Kevin Costner versammelt zahlreiche Stars zum Benefizkonzert

Kevin Costner (71) hat auf seinem Anwesen nahe der kalifornischen Kleinstadt Carpinteria zahlreiche Stars für den guten Zweck versammelt. Am 25. und 26. September richtete der Schauspieler dort erneut das jährliche Benefizevent "One805Live!" aus. Das berichtet unter anderem RTL. Vor der eindrucksvollen Kulisse des Pazifiks kamen prominente Gäste und bekannte Musiker zusammen, um die Feuerwehr und Polizei im Santa Barbara County zu unterstützen. Der Hollywoodstar beschränkte sich dabei nicht auf die Rolle des Gastgebers: Gemeinsam mit seiner Band Kevin Costner & Modern West stand er selbst auf der Bühne und griff für den guten Zweck zum Mikrofon. Auch sonst war das Line-up prominent besetzt. Zu ihnen gehörten The Temptations, Alan Parsons, Pat Benatar und Neil Giraldo. Auch die Band Slightly Stoopid war Teil des musikalischen Programms. Über zwei Tage verteilt kamen so zahlreiche Musiker und Größen aus dem Showbusiness auf dem Privatgrundstück des Filmstars zusammen.

Die Einnahmen der zweitägigen Veranstaltung gehen an die Einsatzkräfte im Santa Barbara County. Das gesammelte Geld soll unter anderem in die Katastrophenvorsorge und neue Ausrüstung fließen. Zudem werden damit Angebote finanziert, die Feuerwehrleute und Polizisten bei psychischen Belastungen unterstützen. Hinter dem Event steht die gemeinnützige Organisation One805, in deren Vorstand Kevin selbst sitzt. Neben den Musikauftritten gab es Ansprachen von Talkshowikone Oprah Winfrey (72) und Kevins Schauspielkollegen Josh Brolin (58). Im Publikum tummelten sich ebenfalls zahlreiche bekannte Gesichter. Rob Lowe (62) besuchte das Event gemeinsam mit seinen Söhnen John und Matthew. Chuck D und Chris Pratt (47) waren ebenfalls vor Ort. Der Guardians of the Galaxy-Darsteller kam nicht allein, sondern in Begleitung seiner Ehefrau Katherine Schwarzenegger (36), deren Schwester Christina Schwarzenegger (35) und seiner Schwiegermutter Maria Shriver (70).

Dass Kevin bei dem Benefizkonzert selbst zum Mikrofon griff, kommt für seine Fans nicht überraschend. Seit rund zwei Jahrzehnten steht der siebenfache Vater als Frontmann von Kevin Costner & Modern West auf der Bühne. Eine besondere Rolle spielt bei "One805Live!" zudem Produzent Alan Parsons: Der Musiker gehört nicht nur zu den Künstlern des Abends, sondern zählt auch zu den Initiatoren des Events. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Lisa rief er die Organisation One805 ins Leben. Die Organisation setzt sich gezielt für die Einsatzkräfte im Santa Barbara County ein. Mit "One805Live!" werden Unterhaltung und konkrete Unterstützung verknüpft: Während auf Kevins Grundstück bekannte Künstler für das Publikum spielen, fließen die Einnahmen in Maßnahmen, von denen Feuerwehrleute und Polizisten in der Region profitieren.

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Imago Kevin Costners Auftritt beim One805Live!-Benefizkonzert in Carpinteria zugunsten der Einsatzkräfte

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Imago Oprah Winfrey beim One805Live! Benefizkonzert auf Kevin Costners Anwesen in Carpinteria, 26. September 2026

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Imago Chris Pratt beim One805Live!-Benefizkonzert auf Kevin Costners Anwesen in Carpinteria