Das Traumschiff: Neue Reisen mit Florian Silbereisen geplant

Florian Silbereisen (45) geht als Kapitän Max Parger wieder an Bord: Für vier neue Folgen von "Das Traumschiff" liefen die Dreharbeiten bereits, die MS Amadea steuert dabei Bangkok, Ruanda, Ägypten und Vietnam an. Als nächste TV-Premiere hat das ZDF die Reise nach Bangkok für November 2026 eingeplant – der genaue Sonntagstermin ist allerdings noch offen. Wer die Ausstrahlung nicht am Fernsehbildschirm verfolgt, kann den Trip via Joyn im ZDF-Livestream miterleben. Neben dem Moderator steht die altbekannte Stammbesetzung bereit: Barbara Wussow (65) schlüpft in die Rolle von Hotelchefin Hanna Liebhold, Daniel Morgenroth agiert als Staffkapitän Martin Grimm und Collien Fernandes (45) übernimmt den Posten der Schiffsärztin Jessica Delgado. Mit großer Spannung wird von den Zuschauern zudem die prominente Gästeliste für das Thailand-Abenteuer erwartet. Neben Harald Schmidt (69) kommen "Wilsberg"-Star Leonard Lansink und Narumol (61) David an Bord, die einst durch "Bauer sucht Frau" bekannt wurde. Damit treffen in der kommenden Folge bekannte Seriengesichter auf einen überraschenden Reality-TV-Auftritt.

Harald Schmidt kehrt dafür wieder als Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle zurück. Unterstützung bekommt er von Tim Seyfi, bekannt aus "München Beats", und "Polizeiruf 110"-Star Uwe Preuss, die ebenfalls Rollen in der Bangkok-Folge übernehmen. Einen charmanten Gastauftritt hat zudem Kult-Auswanderin Narumol: Sie mimt eine Köchin – eine Rolle, die wie für sie gemacht ist. Die 61-Jährige stammt gebürtig aus Südthailand und teilt ihre Begeisterung für die thailändische Küche auch regelmäßig mit ihren Fans auf Instagram. Wann genau die drei anderen, bereits fertig produzierten Episoden nach Ruanda, Ägypten und Vietnam im Fernsehen laufen, hat das ZDF noch nicht verraten. Seit einiger Zeit bringt der Sender pro Jahr vier neue Filme der Kultreihe heraus. Nach den Folgen an Neujahr und Ostern 2026 sind die beiden restlichen neuen Folgen für November sowie die Weihnachtsfeiertage eingeplant.

Auch bei der Vietnam-Folge dürfen sich Zuschauer auf ein Wiedersehen freuen: Uschi Glas (82) feiert darin ihr Comeback auf dem "Traumschiff". Die Schauspielerin war bereits 1986 zum ersten Mal in dem Serienklassiker zu sehen. Für die Vietnam-Folge stehen zudem Barbara Schnitzler, Anselm Bresgott, Janina Stopper, Maximilian Befort und Nelly Hoffmann vor der Kamera. Die Produktion der beiden Episoden in Bangkok und Vietnam wurde laut einer ZDF-Pressemeldung bis etwa Mitte April 2026 abgeschlossen – beide Filme sind somit im Kasten. Florian Silbereisen lenkt die Geschicke des "Traumschiffs" bereits seit 2019, als er die Nachfolge von Sascha Hehn (71) antrat. Abseits der Kameras geht der Sänger als Single durchs Leben; die langjährige Beziehung mit Helene Fischer (42) ging 2018 in die Brüche.

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ZDF/Dirk Bartling Collien Ulmen-Fernandes, Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth in "Das Traumschiff", 2025

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Instagram / floriansilbereisen.official Florian Silbereisen, Collien Ulmen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth, "Traumschiff"-Schauspieler

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Imago Florian Silbereisen und Helene Fischer bei den "Schlagerchampions" 2026