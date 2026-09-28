So ungewöhnlich startete Karsten Walter bei "AWZ" als Koch

Karsten Walter (33) übernimmt bei Alles was zählt eine Rolle, für die er vor Drehbeginn selbst noch einiges lernen musste. Ab dem 2. Oktober ist der ehemalige Feuerherz-Sänger und Köln 50667-Darsteller als Robin Fassbender in der RTL-Serie zu sehen. Seine Figur hat gerade ihre Kochausbildung abgeschlossen und beginnt im Restaurant Punto – während Karsten privat bislang nur wenig Erfahrung am Herd hatte. Deshalb absolvierte der 33-Jährige eigens einen Koch-Crashkurs. "Das musste ich erst einmal lernen, aber ich hatte einen Crashkurs", erzählt er im Interview mit Bild. Zuvor habe er nicht einmal gewusst, wie Lauch richtig geschnitten wird. Die Anfrage für die Rolle erreichte ihn während eines Urlaubs in Valencia und begeisterte ihn sofort: "Mein erster Gedanke war: Da habe ich richtig Bock drauf." Zudem kennt Karsten die Serie schon lange, denn früher schaute er "Alles was zählt" gemeinsam mit seinen Schwestern.

Auch mögliche Liebesgeschichten gehören für Karsten zu seiner neuen Rolle dazu. "Intime Szenen sind immer wieder eine Herausforderung. Aber am Set ist alles immer super professionell. Man muss es nur authentisch herüberbringen. Und es ist natürlich auch immer eine Überwindung", erklärt er im Interview. Schon bei "Köln 50667" entstand bei Zuschauern teilweise der Eindruck, Karsten habe sich komplett nackt vor der Kamera gezeigt. Tatsächlich trug er bei den entsprechenden Drehs jedoch spezielle Nacktunterwäsche. Ganz unbekleidet vor die Kamera zu treten, kommt für ihn derzeit eher nicht infrage – bei einem außergewöhnlichen Angebot könnte er seine Meinung allerdings noch einmal überdenken. "Ich weiß auch nicht, ob ich das machen würde, außer es ist eine riesige Hollywood-Rolle", stellt Karsten klar. Bei Sexszenen gibt es für ihn ohnehin eine klare Grenze: "Richtigen Geschlechtsverkehr hat man ja nicht vor der Kamera."

Wie unsicher das Leben im Rampenlicht sein kann, erlebte Karsten während der Coronapandemie, als zahlreiche geplante Auftritte kurzfristig abgesagt wurden und er zeitweise nicht wusste, wie es beruflich weitergehen würde. Auch privat stand der Sänger und Schauspieler immer wieder in der Öffentlichkeit, unter anderem durch seine Beziehungen mit den Schlagersängerinnen Michelle (54) und Marina Marx (35). Inzwischen ist Karsten offiziell Single und möchte eine künftige Partnerschaft möglichst für sich behalten. Dass das gerade in der ersten Verliebtheit nicht einfach ist, weiß er selbst: "Das ist ein kompliziertes Thema, denn wenn man verliebt ist, dann möchte man das in die Welt hinausschreien. Andererseits macht man sich damit auch angreifbar", erklärt er. Deshalb hat er sich vorgenommen: "In Zukunft werde ich schauen, Privates privat zu halten. Aber ich weiß nicht, was die Zukunft bringt."

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RTL Karsten Walter übernimmt bei "Alles was zählt" die Rolle von Robin Fassbender

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Instagram / karstenwalterofficial Karsten Walter, "Köln 50667"-Darsteller

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Instagram / karstenwalterofficial Karsten Walter, Januar 2025 in Miami