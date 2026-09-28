Maya Jama präsentiert ihren Traumkörper im Cut-out-Badeanzug

Maya Jama (32) sorgt bei ihren Fans im Netz für viel Begeisterung: Am Sonntag teilte die Moderatorin auf Instagram eine ganze Reihe körperbetonter Looks. Im Mittelpunkt steht dabei ein hellgelber Badeanzug, der durch mehrere Cut-outs an den Seiten jede Menge Haut zeigt und ihre Figur perfekt in Szene setzt. Auf einem weiteren Bild räkelt sich die Britin entspannt auf einer Sonnenliege. Doch damit nicht genug: Die Love Island-Moderatorin posiert zudem in einem knappen Minikleid im Leopardenmuster und in einem hautengen Kleid, das ihre Kurven gezielt betont. Lässiger geht es auf einem Schnappschuss zu, den sie an Bord eines Privatjets aufgenommen hat. Ihre Bilderstrecke kommentierte Maya mit den Worten "Stein für Stein". Die Reaktionen ihrer treuen Community ließen nicht lange auf sich warten.

Die aktuellen Aufnahmen kommen nicht von ungefähr. Erst kürzlich hatte Maya erklärt, nach einem deutlichen Gewichtsverlust endlich ihr persönliches Wohlfühlgewicht erreicht zu haben. Anfang des Jahres hatte sie enthüllt, sich auf einer Reise eine heftige Lebensmittelvergiftung zugezogen und dadurch zu viele Kilos verloren zu haben. Schon im März sprach sie offen darüber, dass sie von Natur aus schlank sei, sich aber einen kräftigeren Körper wünsche – und dafür auf Krafttraining sowie späte Mahlzeiten setze. Unterstellungen rund um Abnehmspritzen wies sie dabei laut Daily Mail ganz klar zurück: "Ich mag es nicht, dass seit Ozempic bei jedem, der schlank ist, gleich gesagt wird: Ozempic, Ozempic, Ozempic. Manche von uns sind von Natur aus dünn und wollen das gar nicht sein. Wir mögen es, kräftiger zu sein, aber es ist schwer, also bedenkt das bitte, okay."

Auch in Sachen Liebe musste die Moderatorin zuletzt einiges klarstellen. Nachdem sie ihrem Ex-Freund Stormzy (33) auf Instagram wieder folgte und in einem Clip zu seinem Song "One Second" mitsang, brodelte die Gerüchteküche gewaltig. Auf X zog Maya einen Schlussstrich unter die wilden Spekulationen: "Ich mag den Song. Wir waren immer Freunde. Niemand ist wieder zusammen, hört mit den Theorien auf." Sie waren von 2015 bis 2019 ein Liebespaar, bevor sie im August 2023 einen zweiten Anlauf wagten. Im Juli 2024 folgte dann die erneute Trennung. Danach war Maya mit dem portugiesischen Fußballer Ruben liiert – auch diese Beziehung ging Anfang 2026 zu Ende. Zu ihrem Körpergefühl hatte die TV-Bekanntheit zudem angemerkt: "Ich habe schon einmal zugenommen und werde es wieder tun."

Anzeige Anzeige

Instagram / mayajama Maya Jama im gelben Badeanzug, September 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / mayajama Maya Jama, September 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / mayajama Maya Jama im Privatjet, September 2026

Getty Images Stormzy und Maya Jama im Jahr 2017