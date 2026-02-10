So unterstützte Rose Kit Harington bei Alkoholproblemen

Kit Harington (39) hat selten so offen über seine Ehe gesprochen: Der Game of Thrones-Star erzählte in einem Interview mit Mr. Porter, wie er und seine Frau Rose Leslie (39) seit ihrem Kennenlernen 2011 gemeinsam durch schwere Zeiten gehen – und warum ihre Ehe dabei nicht ins Wanken gerät. "Rose und ich sind sehr fürsorglich füreinander. Wir sind sehr liebevoll und körperlich, und wir sagen uns, dass wir uns lieben", sagte Kit. Die Schauspielerin sei "die ehrlichste Seele". Besonders, wenn es hart werde, halte sie fest zu ihm. Gemeinsam haben sie einen Sohn und eine Tochter, das Familienleben gibt ihm Halt – auch dann, wenn am Set die Schattenseiten seiner Rollen nachhallen.

Konkreter wurde Kit am Beispiel seiner Serie "Industry", in der er den süchtigen Sir Henry verkörpert. Weil er selbst offen über seine frühere Abhängigkeit von Alkohol spricht, war ihm klar, wie herausfordernd diese Staffel werden würde. Rose arbeitete derweil in Stratford an einem Theaterstück – und machte eine klare Ansage: "OK, du nimmst die Kinder, während du in Cardiff drehst", schilderte er dem Magazin. So kehrte er nach langen Drehtagen nach Hause zurück, öffnete die Tür – und dort warteten die Kinder. "Alles Dunkle, mit dem ich mich tagsüber auseinandersetzen musste, war weg", erzählte er. "Es war bizarr und großartig. Ich kam nach Hause und war Papa." Auf seinen Weg in die Nüchternheit blickt er ohne Bedauern: Nach dem Entzug 2019 habe sich "alles gefügt", kurz darauf kam der Sohn zur Welt, später die Tochter. "Mein Leben ist so besser", sagte er. Seine Kinder hätten ihn "zum richtigen Zeitpunkt" kennengelernt.

Privat klingen in seinen Worten Dankbarkeit und Bodenhaftung an. Rose lernte Kit am Set kennen, aus Kolleginnen und Kollegen wurde ein Paar, das die Bühne und den Dreh gegen Windeln, Spielplatz und Pendeln zwischen Proben und Drehs tauscht. Während die Schauspielerin an klassischen Rollen feilt, sucht der "Eternals"-Darsteller neue Facetten vor der Kamera – dazwischen bleibt Raum für Routinen, die nur sie kennen: Anrufe von unterwegs, kurze Nachrichten aus der Garderobe, gemeinsames Kochen, wenn alle wieder zu Hause sind. Kit betont, wie sehr ihn die Berührungen und kleinen Sätze im Alltag tragen. Dass Rose die Familie organisiert, wenn er in Cardiff dreht, und er wiederum die Kinder übernimmt, wenn sie in Stratford spielt, ist für beide selbstverständlich – und klingt nach einem Versprechen, das sie jeden Tag einlösen.

Getty Images Kit Harington und Rose Leslie bei der "Game of Thrones"-Premiere in L.A. im Juli 2017

Getty Images Kit Harington, Schauspieler

Getty Images Kit Harington und Rose Leslie bei der Met Gala 2021