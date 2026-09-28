Liam Gallagher heizt Spekulationen um Oasis-Support-Acts an

Vor dem Start der ausverkauften Tour "Oasis Live '27" hält Liam Gallagher (54) seine Anhänger bei Laune. Bislang ist mit Richard Ashcroft nur ein einziger Vorband-Act offiziell gesetzt – doch bei den insgesamt 42 Konzerten soll es dabei nicht bleiben. Auf X stellte der Sänger klar: "Es werden noch einige weitere Support-Acts angekündigt." Die Konzertreise führt die Band durch Großbritannien, Kontinentaleuropa, die USA und Irland. Besonders hoch gehandelt wird unter den Anhängern Villanelle, die Band von Liams Sohn Gene Gallagher (25). Eine offizielle Bestätigung für einen solchen Familienauftritt steht allerdings noch aus. Klarheit schuf Liam dagegen in einem anderen Fall: Als ein Fan nach den DMA's fragte, erteilte er der australischen Rockband eine Absage. "Sie haben es leider nicht auf die Liste geschafft", antwortete er trocken.

Zu den Höhepunkten der Tour dürften die Auftritte am Knebworth House zählen. Wegen der enormen Nachfrage wurden dort vier zusätzliche Shows eingeschoben, unter anderem am 25. und 26. September 2027. Damit kommt die Band auf dem geschichtsträchtigen Gelände auf insgesamt sechs Abende und stellt einen neuen Rekord auf. Bisher hielt Robbie Williams (52) die Bestmarke, der im August 2003 an drei Abenden in Knebworth spielte. Für Oasis ist der Ort ohnehin besonders bedeutsam: 1996 spielten die Brüder dort zwei Konzerte. Auch anderswo wurde nachgelegt – im Olympiastadion in Rom kam ein Termin am 26. Juli hinzu, in der Münchner Allianz Arena steht nun der 6. Juli im Kalender. Die beiden Shows in Paris mussten wegen geplanter Bahnarbeiten in der Nähe des Veranstaltungsortes auf den 20. und 23. Juli verschoben werden. Die Ticketpreise lagen inklusive Gebühren zwischen 71,50 und 266,60 Pfund.

Bereits Anfang September hatte es Berichte über eine deutliche Ausweitung der Tour in Europa und Nordamerika gegeben. Im Gespräch waren damals zusätzliche Stationen in Amsterdam und Barcelona sowie eine Konzertreihe in Las Vegas – offiziell bestätigt war das zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Die Tour 2027 schließt an "Oasis Live '25" an, die erste gemeinsame Konzertreise der Brüder Liam und Noel Gallagher (59) nach 16 Jahren. Im Vorprogramm standen damals neben Richard Ashcroft unter anderem Cast, Cage the Elephant, Ball Park Music, Asian Kung-Fu Generation und Otoboke Beaver. Wie lange die wiedervereinte Band weitermacht, ist bislang offen. Als ein Fan auf X anmerkte, es handle sich ja nicht um eine Abschiedstour, konterte der Frontmann: "Es ist keine Abschiedstour, aber sie könnte trotzdem unsere letzte sein."

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Getty Images Liam Gallagher, Musiker

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Getty Images Gem Archer, Noel Gallagher, Andy Bell und Liam Gallagher, Oasis-Bandmitglieder

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IMAGO / Avalon.red Liam und Noel Gallagher beim Oasis-Reunion-Konzert 2025