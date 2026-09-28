Chris Pratt unterstützt Ex Anna Faris beim Alkoholverzicht

Chris Pratt (47) steht seiner Ex-Frau Anna Faris (49) offenbar bei einer wichtigen persönlichen Veränderung zur Seite: Die Schauspielerin verzichtet inzwischen auf Alkohol und soll dabei auf seinen Rückhalt zählen können. "Chris unterstützt sie sehr auf ihrem Weg in die Abstinenz", behauptet ein Insider gegenüber Star Magazine. Obwohl die Scheidung schon einige Jahre zurückliegt, sollen die zwei inzwischen wieder ein durchaus friedliches Verhältnis pflegen. Der Hauptgrund dafür hört auf den Namen Jack. Für den gemeinsamen Sohn ziehen die beiden als Eltern an einem Strang und unterstützen sich offenbar auch dann, wenn es um persönliche Veränderungen geht.

Dass Jack das größte Bindeglied zwischen den beiden ist, betont die Quelle des Star Magazine ganz deutlich: "Sie eint weiterhin die Liebe und Hingabe für ihren Sohn Jack." Und weiter heißt es über das heutige Verhältnis der Ex-Partner: "Er ist für Anna und Chris der Mittelpunkt von allem, und sie haben nach ihrer Scheidung Frieden gefunden." Über acht Jahre lang waren die beiden verheiratet, 2017 gaben sie schließlich ihre Trennung bekannt. Nach dem schmerzhaften Eheaus entwickelten sie dem Bericht zufolge nach und nach eine freundschaftliche Basis, die vor allem auf dem gemeinsamen Großziehen ihres Sohnes beruht.

Warum Alkohol heute nicht mehr zu ihrem Leben gehört, erklärte Anna vor Kurzem bei "Dear Chelsea". Dabei stellte sie einen direkten Bezug zu ihrer psychischen Verfassung her. "Es stellte sich heraus, dass es einen Zusammenhang zwischen Trinken und Depressionen gibt – bei mir ganz sicher", schilderte sie in dem Podcast. Die Erkenntnis brachte die Schauspielerin dazu, ihre bisherigen Gewohnheiten zu überdenken. "Ich musste einen Schritt zurücktreten und durfte mich nicht selbst sabotieren", erklärte Anna weiter. Zu ihrem früheren Konsum, zum genauen Beginn ihrer Abstinenz oder zu weiteren Einzelheiten äußerte sich die "Scary Movie"-Darstellerin allerdings nicht.

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Getty Images Anna Faris und Chris Pratt, Schauspieler

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Imago Anna Faris bei der Premiere von "Black Bear's Spa Weekend", 2026

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Getty Images Anna Faris bei der Paramount Pictures CinemaCon Präsentation im Caesars Palace in Las Vegas, 16. April 2026