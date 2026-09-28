YouTube verlängert Coachella-Livestream-Vertrag bis 2030

Auch über die nächsten Jahre können Musikfans das Coachella Valley Music and Arts Festival online exklusiv bei YouTube verfolgen: Wie The Hollywood Reporter berichtet, hat der Videodienst seinen Vertrag mit Veranstalter Goldenvoice überraschend bis einschließlich 2030 verlängert. YouTube-Chef Neal Mohan gab die Vereinbarung am Mittwoch beim Event "Made On YouTube" in New York City bekannt. Die Plattform bleibt damit exklusiver Livestream-Anbieter des Festivals, sodass Fans weltweit die Auftritte der großen Stars weiterhin kostenlos live sehen und anschließend auf Abruf streamen können. Dabei beschränkt sich die Übertragung nicht auf die Hauptbühne: YouTube zeigt das Geschehen von mehreren Bühnen an beiden Coachella-Wochenenden. "Wir freuen uns, die Energie der Wüste zu Millionen Musikfans auf der ganzen Welt zu bringen", erklärte Neal bei der Veranstaltung.

Wenn Coachella im April 2027 wieder seine Tore öffnet, ist es die 15. Festivalausgabe, die mit einem YouTube-Livestream begleitet wird. The Hollywood Reporter zufolge haben sich die Übertragungen längst zu einem zentralen Bestandteil des Liveangebots der Plattform entwickelt und wurden im Laufe der Jahre sowohl technisch als auch inhaltlich immer umfangreicher. Eine der jüngeren Neuerungen ist Multiview, mit dem Zuschauer mehrere Perspektiven und gleichzeitig laufende Bühnen übersichtlich verfolgen können. Auch eigene Creator schickt YouTube vor Ort und bündelt rund um das Festival zahlreiche weitere Inhalte auf einer eigenen Anlaufstelle. Inzwischen ist die Produktion des Livestreams derart aufwendig, dass sie sich in ihrer Größenordnung einer Super-Bowl-Übertragung annähert. Für die Headliner bedeutet das: Ihre Shows sind längst auch für das Millionenpublikum vor den Bildschirmen konzipiert und nicht mehr ausschließlich für die Fans auf dem Festivalgelände.

Für Karol G (35) war die Bühne in der kalifornischen Wüste im April 2026 offenbar deutlich mehr als nur ein Festivalauftritt. Als Sunday-Headlinerin steckte die kolumbianische Sängerin nach Angaben ihres Teams das Dreifache ihrer Festivalgage in die Produktion der Show. Wie ihr Team mitteilte, floss das zusätzliche Budget unter anderem in das Bühnenbild, visuelle Effekte und intensive Proben. Der Auftritt diente der Musikerin damit auch dazu, ihre Marke international weiter auszubauen. Gegenüber The Hollywood Reporter erklärte UTA-Agent Jbeau Lewis: "Jeder Künstler und sein Team muss selbst bestimmen, welchen Wert das für ihn hat. Strategisch denkende, clevere Künstler und ihre Teams erkennen das große Ganze: wie Coachella sowohl als Liveerlebnis als auch im Livestream in die umfassenderen Ziele passt, die sie erreichen wollen."

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Getty Images Coachella Riesenrad bei Sonnenuntergang

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Getty Images Karol G performt beim Coachella Valley Music and Arts Festival 2026 in Indio, Kalifornien

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Getty Images Karol G tritt beim Coachella Valley Music and Arts Festival 2026 in Indio auf

Ist die Verlängerung des YouTube-Deals bis 2030 für Coachella die richtige Entscheidung? Absolut! Das Festival wird dadurch für Musikfans weltweit viel zugänglicher. Eher nicht – Exklusivität bei nur einer Plattform ist keine gute Idee. Ergebnis anzeigen