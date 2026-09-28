Aus Angst vor Scheidung: Tyler Perry will nie heiraten

Tyler Perry (57) hat für sich offenbar entschieden, dass eine Hochzeit nicht mehr infrage kommt. In der "Jennifer Hudson Show" sprach der Schauspieler, Regisseur und Produzent über seine Haltung zur Ehe und erklärte, dass ihn weniger die Ehe selbst als vielmehr eine mögliche Scheidung beschäftigt. "Es ist nicht die Ehe, die mir Sorgen macht, es ist die Scheidung", sagte er in der Sendung. "Jeder, den ich kenne, der erfolgreich war und pleiteging, bei dem lag es an einer Scheidung. Deshalb bin ich damit zufrieden, einfach frei zu sein." Auch Jennifer Hudsons (45) Angebot, bei einer möglichen Hochzeit für ihn zu singen, konnte ihn offenbar nicht umstimmen.

Beim Gedanken an eine mögliche Ehe kommt Tyler offenbar vor allem eine Liedzeile über Herzschmerz und Untreue in den Sinn, die er in der Show zitierte: "Du bist nicht gut, Herzensbrecher. Du bist ein Lügner. Du bist ein Betrüger. Ich weiß nicht, warum ich zugelassen habe, dass du mir diese Dinge antust." Die Zeilen stammen aus Aretha Franklins (†76) Song "I Never Loved a Man (The Way I Love You)". Am selben Tag sprach Tyler auch bei NBCs "Today with Jenna + Sheinelle" über seine veränderte Haltung zur Ehe. Beim Schreiben seines ersten Films für die "Why Did I Get Married?"-Filmreihe habe er eine Hochzeit für sich selbst noch für möglich gehalten. Heute sehe er das anders: "Aber in diesem Alter ist das keine gute Idee für mich. Also nein, für mich wird es keine Ehe geben." Auf die scherzhafte Frage, ob er sich mit seinen eigenen Filmen selbst vom Heiraten abgeschreckt habe, antwortete er: "Indem ich meinen eigenen Film gesehen habe."

Nicht nur beim Thema Ehe will Tyler einen neuen Weg einschlagen, auch beruflich möchte er künftig kürzertreten. Anfang 2027 plant der Unternehmer, seine Heimat zu verlassen und gemeinsam mit seinem elfjährigen Sohn Aman nach Puerto Rico zu ziehen. Der Junge stammt aus seiner früheren Beziehung mit der Filmemacherin Gelila Bekele, geheiratet haben die beiden nie. Im Gespräch mit NBC erklärte Tyler, dass vor allem sein Alter ihn dazu gebracht habe, seine Prioritäten neu zu setzen: Er wolle mehr Zeit mit seinem Sohn verbringen und das Leben bewusster genießen. "Es ist an der Zeit, etwas langsamer zu machen, mehr Zeit mit meinem Sohn zu genießen und einfach alles auf mich wirken zu lassen", fasste er seine Pläne zusammen. Während Tyler seinen Lebensmittelpunkt neu ordnen will, beschäftigen ihn derzeit auch mehrere juristische Verfahren.

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Getty Images Tyler Perry im September 2022

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Getty Images Tyler Perry im November 2022

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Getty Images Tyler Perry und Gelila Bekele im April 2011