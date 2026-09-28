DJ Pauly D und seine Nikki Hall verloben sich in Las Vegas

DJ Pauly D (46) und seine Partnerin Nikki Hall sind verlobt! Der Jersey Shore-Star stellte seiner Liebsten am Sonntag bei einem Auftritt in Las Vegas die Frage aller Fragen. Während seines DJ-Sets holte er Nikki auf die Bühne. Als anschließend der Song "Marry You" von Bruno Mars (40) ertönte, nahm der Musiker ihre Hand und ging vor ihr auf die Knie. Wie in einem Instagram-Video des besonderen Moments zu sehen ist, wurde Nikki von der großen Frage offenbar völlig überrascht. Ihre Antwort ließ dennoch nicht lange auf sich warten: Mit einem Nicken nahm sie den Antrag an, woraufhin Pauly ihr den Ring an den Finger steckte. Danach fiel sich das frisch verlobte Paar glücklich in die Arme. Pauly verkündete schließlich vor den jubelnden Gästen: "Sie hat Ja gesagt!"

Noch am selben Abend teilten der DJ und seine Nikki auf Instagram mehrere Aufnahmen der Verlobung. In ihrem Beitrag blickte Nikki auf die Entwicklung ihrer langen Partnerschaft zurück. "Wir haben all diese Jahre damit verbracht, uns füreinander zu entscheiden, gemeinsam zu wachsen, ein Leben aufzubauen, das wir lieben, und nie ein Kapitel zu überstürzen, nur weil die Welt bereit war, es zu lesen", schrieb sie und ergänzte: "Kein Druck. Kein Zeitplan. Nur unserer – und Gottes." Das Timing sei perfekt gewesen. Abschließend schwärmte Nikki: "Das einfachste Ja, das ich je gesagt habe."

DJ Pauly D und Nikki Hall hatten sich bereits 2019 bei den Dreharbeiten zur MTV-Datingshow "Double Shot of Love" kennengelernt. In dem Format suchte Pauly gemeinsam mit seinem "Jersey Shore"-Kollegen Vinny Guadagnino (38) nach der großen Liebe. Obwohl zwischen Pauly und Nikki schon damals eine Verbindung entstand, entschied sich der Musiker im Finale der Show für keine der Teilnehmerinnen. Nach dem Ende der Dreharbeiten fanden die beiden jedoch wieder zueinander und machten ihre Beziehung später öffentlich. Seitdem gehen Pauly und Nikki gemeinsam durchs Leben.

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Getty Images Nikki Hall und Pauly D bei der Premiere von Jersey Shore Family Vacation in New York City

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Isaac Brekken / Getty DJ Pauly D beim iHeartRadio Musikfestival

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Getty Images Nikki Hall und DJ Pauly D bei den MTV Video Music Awards 2025 in der UBS Arena in Elmont, New York