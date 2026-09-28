Nach Leak-Panne: Heidi Klum bringt GNTM-Live-Finale zurück

Spannung bis zur letzten Sekunde – genau das soll es bei Germany's Next Topmodel wieder geben. Heidi Klum (53) hat in einer Fragerunde auf Instagram bestätigt, dass das Finale der 22. Staffel im kommenden Jahr wieder live über die Bildschirme flimmert. Ein Fan wollte wissen, ob die Entscheidung 2027 endlich wieder in Echtzeit fällt – und die Modelchefin ließ keinen Raum für Zweifel: "JAAAA auf jeden Fall", schrieb sie und setzte ein Party-Emoji hinterher. Damit ziehen die Modelchefin und ProSieben die Konsequenzen aus dem vergangenen Jahr: 2026 war das Finale aufgezeichnet worden – und die Namen der Gewinner, Aurélie und Ibo, sickerten vorab durch, weil die "Harper's Bazaar"-Ausgaben mit den Siegercovern zu früh bei den Abonnenten im Briefkasten lagen. Die Spannung war damit schon vor der Ausstrahlung dahin. Die neue Staffel wird seit wenigen Tagen in München produziert und soll im Frühjahr 2027 starten. Wo und wann genau das Live-Finale steigt, ist noch offen.

Zur Erinnerung: Das Finale der 21. Staffel stieg erstmals in Heidis Wahlheimat Los Angeles und wurde im Los Angeles Theatre aufgezeichnet – mehrere Wochen vor der Ausstrahlung im Mai 2026. So konnten unter anderem Sharon Stone (68), Nicole Scherzinger (48) und Demi Lovato (34) dabei sein. Heidi hatte jedoch bereits vor der Ausstrahlung betont, dass die Vorproduktion dem Wunsch des Senders entsprach: "Ich liebe es mehr, wenn es live ist und wollte auch, dass dieses Finale wieder live sein würde." Nach der Leak-Panne meldete sie sich auf Instagram zu Wort: "Ich war traurig für meine Models, das hat so ein bisschen die Spannung und ihren Moment verpuffen lassen. Und für die Zuschauer war es leider auch nicht mehr so spannend." Und weiter: "Fakt ist, der Fehler hätte nicht passieren können, wenn es live gewesen wäre." Schon damals versprach sie: "Ich werde alles dafür tun, dass das Finale nächstes Jahr wieder live ist."

Zum Produktionsstart in München hieß Heidi alle Models persönlich willkommen, die sie zuvor für die 22. Staffel ausgewählt hatte. Für die neuen Folgen stellte die Moderatorin neue Geschichten, zahlreiche Herausforderungen und einige Überraschungen in Aussicht. Während sie mit der Show "HeidiFest" künftig auch bei RTL zu sehen sein wird, bleibt "Germany's Next Topmodel" in der kommenden Staffel weiterhin bei ProSieben. Zuvor waren Spekulationen über einen größeren Senderwechsel aufgekommen. Für die kommende Staffel ist die Sache nun aber klar: "Germany's Next Topmodel" läuft weiterhin bei ProSieben. Mit der bereits angelaufenen Produktion und dem angekündigten Sendestart im Frühjahr 2027 steht fest, dass Heidis langjähriges Erfolgsformat in die nächste Runde geht – und zwar mit einem Finale, bei dem die Entscheidung erst im Moment der Ausstrahlung fällt.

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Imago Heidi Klum am Set von "Germany’s Next Topmodel" in Los Angeles, 14. März 2025

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SevenOne GNTM-Sieger Aurélie und Ibo beim Screening des Finales

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ProSieben/Max Montgomery Heidi Klum und Demi Lovato bei GNTM 2026

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