Tallulah Willis zeigt innigen Moment mit krankem Papa Bruce

Ein zärtlicher Kuss auf den Kopf: Tallulah Willis (32) gewährt ihren Followern einen rührenden Einblick in die Beziehung zu ihrem erkrankten Vater Bruce Willis (71). Auf Instagram teilte sie am Sonntag ein Foto, das einen ruhigen Moment zwischen Vater und Tochter festhält. Darauf beugt sie sich zu dem Schauspieler hinunter, legt einen Arm um ihn und drückt ihm liebevoll einen Kuss auf den Kopf. Der Hollywoodstar sitzt entspannt neben Tallulah und scheint den innigen Augenblick mit ihr zu genießen. Offenbar verbrachte die Familie einen gemeinsamen Tag – dazu schrieb Tallulah nur wenige Worte: "Sonntagsvergnügen bei Papa." Weitere Einzelheiten zu dem Besuch verrät Tallulah in ihrem Beitrag nicht. Das Bild spricht jedoch für sich: Vater und Tochter wirken vertraut und einander sehr zugewandt. Der Hollywoodstar, bei dem eine frontotemporale Demenz diagnostiziert wurde, wirkt auf der Aufnahme sichtlich gelöst. Es ist einer der seltenen Momente, in denen die Öffentlichkeit einen Blick auf den zurückgezogen lebenden Darsteller werfen darf.

Immer wieder veröffentlicht Tallulah einzelne Bilder von stillen Besuchen oder Familienfeiern mit ihrem Vater, der sich inzwischen weitgehend aus dem Rampenlicht zurückgezogen hat. Auch die neue Aufnahme erhielt von ihren Followern viel Zuspruch. Zugleich macht sie erneut deutlich, wie eng Bruce während seiner gesundheitlichen Probleme von seinen Angehörigen begleitet wird. Im März 2022 hatte die Familie zunächst öffentlich gemacht, dass Bruce seine Karriere beendet. Der Grund war damals eine Aphasie – eine Erkrankung, die unter anderem die Fähigkeit zu kommunizieren beeinträchtigen kann. Knapp ein Jahr später folgte eine weitere Mitteilung der Angehörigen: Im Februar 2023 erklärten sie, dass sich Bruces Zustand verschlechtert habe und inzwischen eine genauere Diagnose vorliege. Demnach leidet der frühere Actionstar an frontotemporaler Demenz, kurz FTD. Seit dieser Nachricht hält sich Bruce aus dem Rampenlicht heraus.

Bruce ist Vater von fünf Töchtern. Tallulah, Rumer Willis (38) und Scout Willis stammen aus seiner früheren Ehe mit Demi Moore (63). Mit seiner Ehefrau Emma Heming (50) hat er die Töchter Mabel und Evelyn. Obwohl die Scheidung von Demi bereits im Jahr 2000 erfolgte, ist das Verhältnis zwischen den beiden bis heute eng. Die Schauspielerin verbringt regelmäßig Zeit mit ihrem Ex-Mann und der gemeinsamen Patchworkfamilie. Geburtstage und Feiertage begeht der Clan häufig gemeinsam, sodass Bruce von seinen Liebsten umgeben ist. Tallulah sprach in der Vergangenheit offen darüber, gemeinsame Erinnerungen mit ihrem Vater bewahren zu wollen. Auch Gegenstände, die sie mit ihrer besonderen Beziehung zu Bruce verbindet, haben für sie einen großen Wert. Emma wiederum macht immer wieder öffentlich auf die Pflege und die Herausforderungen aufmerksam, mit denen Angehörige von Demenzerkrankten konfrontiert sind.

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Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis, Schauspieler

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Instagram / buuski Tallulah Willis und Bruce Willis

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Instagram / buuski Tallulah Willis mit ihren Eltern Demi Moore und Bruce Willis, September 2025