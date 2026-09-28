Stacey Solomon renoviert ihre 2-Millionen-Pfund-Villa

Stacey Solomon (36) hat sich ein Großprojekt vorgenommen: Ihre rund zwei Millionen Pfund teure Villa in Essex, in die sie nach dem Abschied von Pickle Cottage mit ihrer Familie gezogen ist, wird derzeit komplett auf Vordermann gebracht. Auf Instagram nahm die Sängerin ihre Fans jetzt mit in das Zimmer ihres ältesten Sohnes Zach. Fortschritte sind schon deutlich zu erkennen: Im dazugehörigen Badezimmer prangen frisch verputzte Wände, dazu kommt eine moderne Dusche mit schwarzen Fliesen. Diese zeigt sie besonders stolz, denn: "Diese Dusche – die Fliesen hat [Zach] tatsächlich zusammen mit seinem Vater verlegt."

Bis alle Räume bezugsfertig sind, wird allerdings noch einige Zeit vergehen. Aktuell teilen sich Staceys drei Söhne ein gemeinsames Zimmer. Auch der Weg ins obere Stockwerk ist bislang nur eine Übergangslösung: Nachdem die Familie nach dem Einzug immer über eine Leiter hinaufklettern musste, führt mittlerweile immerhin eine provisorische Treppe nach oben. Ein besonders auffälliges Detail im Haus will die Britin dagegen unbedingt behalten, nämlich ein Badezimmer mit knallorangener Ausstattung. Ein besonderer Farbtupfer, nachdem ihr Sohn Schwarz bevorzugt.

Neben den zahlreichen Schlafzimmern hat das neue Familiendomizil noch weitere ungewöhnliche Bereiche zu bieten. An ein weiteres Badezimmer grenzt ein begehbarer Kleiderschrank an, für den Staceys Tochter Belle bereits klare Vorstellungen hat. Die Dreijährige wünscht sich den großen Ankleidebereich im Stil von "Die Schöne und das Biest". Bei so vielen Baustellen gleichzeitig gibt Stacey offen zu, dass ihr das Ganze zeitweise über den Kopf wächst. "In diesem Haus bin ich überwältigt, ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. In diesem Haus gibt es so viel zu tun, und ich muss es einfach langsam angehen", gestand sie in ihrer Story.

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Instagram / staceysolomon Stacey Solomon, britische TV-Bekanntheit

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Instagram / staceysolomon Stacey und Zach Solomon mit ihrer Familie

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Instagram / staceysolomon Stacey Solomons Kids