Sienna Miller bekam eine bittere Warnung zum 40. Geburtstag

Ein runder Geburtstag kann in Hollywood offenbar nicht nur ein Grund zum Feiern, sondern auch ein Anlass zur Sorge sein. Sienna Miller (44) hat im Gespräch mit The Guardian nun verraten, welche ernüchternde Warnung sie im Hinblick auf ihren 40. Geburtstag erhielt: Da es für ältere Schauspielerinnen nur wenige passende Rollen gebe, könne sie ab diesem Alter in der Branche als "überflüssig" gelten. Gleichzeitig hätten ihr Kolleginnen versichert, sie könne sich glücklich schätzen, erst in der heutigen Zeit die Vierzig zu erreichen. Als diese Schauspielerinnen selbst an der Altersmarke angekommen seien, hätten sie in der Branche praktisch als abgeschrieben gegolten. Die Britin ist inzwischen 44 Jahre alt – und beweist mit ihrer aktuellen Hauptrolle im Sky-Drama "War", dass sie weiterhin gefragt ist. Für ihre Darstellung erhält sie derzeit viel Anerkennung.

Von dem Druck, sich beweisen zu müssen, hat sich die Schauspielerin längst verabschiedet. "Ich habe weniger das Gefühl, dass ich etwas beweisen muss, und ich bin mir nicht sicher, ob das daran liegt, dass ich nichts zu beweisen habe, oder ob es mir einfach egal ist, mich noch zu beweisen", erklärte sie gegenüber The Guardian. An die Worte ihrer Kolleginnen erinnert sie sich dabei genau: "Ich erinnere mich daran, mit Schauspielerinnen gesprochen zu haben, die meinten: 'Du hast so ein Glück, dass du jetzt 40 wirst, denn wir waren überflüssig, als es bei uns so weit war.' Aber ich wünschte trotzdem, ich hätte Julia gespielt." Für die Shakespeare-Rolle fühlt sich Sienna inzwischen selbst mit einem Augenzwinkern zu alt – schließlich müsste dann wohl auch ein älterer Romeo an ihrer Seite besetzt werden. In der neuen Sky-Serie "War" ist sie als Carla Duval zu sehen, die sich von ihrem Ehemann Morgan Henderson scheiden lässt. Dominic West (56) übernimmt die Rolle ihres Ex-Mannes. Das Justizdrama erzählt vom erbitterten Konkurrenzkampf zweier führender Londoner Anwaltskanzleien, wie Daily Mail berichtet.

Bei der Weltpremiere von "War" Mitte September in London bekam die Schauspielerin prominente Unterstützung aus der eigenen Familie: Ihre 14-jährige Tochter Marlowe begleitete sie zu dem großen Abend. Das Mädchen stammt aus Siennas früherer Beziehung mit Schauspieler Tom Sturridge (40). Über den roten Teppich lief Marlowe allerdings nicht regulär an der Seite ihrer Mutter. Stattdessen gesellte sie sich erst ganz zum Schluss für wenige Sekunden dazu, um Sienna zu umarmen. Der spontane Mutter-Tochter-Moment ging anschließend viral. Die unerwartet große Aufmerksamkeit sorgte bei der Britin jedoch für Nachdenklichkeit – so sehr, dass sie gemeinsame Auftritte mit ihrer Tochter auf roten Teppichen zunächst infrage stellte.

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Getty Images Sienna Miller, Paris Fashion Week 2024

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Getty Images Sienna Miller bei der Serpentine Summer Party 2026

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Getty Images Marlowe Sturridge und Sienna Miller bei der Weltpremiere von "War" im Odeon Luxe Leicester Square in London am 16. September 2026