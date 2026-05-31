Verraten: Diese Stars hätte Kai Pflaume gerne als Showgäste

Kai Pflaume (59) moderiert gleich zwei erfolgreiche TV-Formate – "Wer weiß denn sowas?" und "Klein gegen Groß" – und hat in all den Jahren schon viele Prominente vor der Kamera begrüßt. Doch auf seiner Wunschliste stehen noch einige Namen, die es bislang nicht in eine seiner Sendungen geschafft haben. Gegenüber spot on news verriet der Moderator jetzt, wen er sich besonders als Gast wünscht: Jürgen Klopp (58) und Herbert Grönemeyer (70). Beide wären für ihn absolute Traumgäste – und beide waren bislang noch in keiner seiner Shows zu sehen.

Den früheren Fußballtrainer Jürgen Klopp hält Kai für einen idealen Kandidaten für beide Formate. Herbert Grönemeyer steht ebenfalls ganz oben auf seiner Wunschliste. Kai verwies dabei auf eine Dokumentation in der ARD-Mediathek zum 70. Geburtstag des Musikers und beschrieb ihn als "besonderen Menschen". Dass er bei "Wer weiß denn sowas?" auch immer wieder Gäste begrüßen durfte, die sich dort zum allerersten Mal überhaupt in eine Unterhaltungsshow wagten, macht ihn besonders stolz. Diesen sage er dann oft lachend, dass sie nicht überall auftreten müssten – es reiche ihm völlig, wenn sie bei ihm gewesen seien.

Kai ist seit Jahren ein festes Gesicht im deutschen Fernsehen. Mit "Wer weiß denn sowas?" ist er gleich fünfmal pro Woche im TV zu sehen – und das Erfolgsrezept ist für ihn simpel: Verlässlichkeit. Das Publikum wisse stets, was es um 18 Uhr erwarte, könne mitknobeln und nehme dabei noch etwas Neues mit. Neben seiner Moderatorentätigkeit ist der 59-Jährige auch als leidenschaftlicher Läufer bekannt. Beim London-Marathon lief er zuletzt eine Zeit von 3:18 Stunden – und blieb damit deutlich unter seinem angestrebten Ziel von unter 3:30 Stunden.

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Getty Images Kai Pflaume, Moderator

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Getty Images Jürgen Klopp im Mai 2024

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Getty Images Herbert Grönemeyer bei der "Das ist los"-Release-Party im März 2023