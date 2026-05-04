Kai Pflaume bricht mit 58 Jahren seine Marathon-Bestzeit

Beim London Marathon Ende April hat Kai Pflaume (58) eine neue persönliche Bestzeit aufgestellt. Der Moderator lief die gut 42 Kilometer in 3:18:32 Stunden – und das mit 58 Jahren. Rund eine Woche nach dem Rennen teilte er den Erfolg stolz auf Instagram. Zu sehen ist er mit einer Medaille um den Hals und einem breiten Lächeln im Gesicht. Neben ihm am Start waren Marathonläuferin und Ärztin Katja Fischer sowie der ehemalige Leichtathletik-Leistungssportler Felix Plinke, denen Kai in seinem Post ausdrücklich für die Unterstützung dankte.

Mit seiner London-Zeit hat der Moderator seine bisherige Bestmarke klar unterboten. Seinen ersten Marathon war Kai 2023 in New York gelaufen – damals in 3:33:34 Stunden. "Damit habe ich meine Marathonzeit in 2,5 Jahren um 15 Minuten verbessert, aber ich bin natürlich auch 2,5 Jahre älter geworden", schrieb er unter seinen Beitrag. Trotz des beeindruckenden Fortschritts zieht er nun eine klare Grenze: "Eines erkläre ich aber für beendet und das ist die Jagd nach weiteren Bestzeiten, jetzt hat die Phase des Leistungserhalts begonnen." Statt schneller zu werden, möchte er seine Form halten – und dabei möglichst verletzungsfrei bleiben.

In seinem Post zeigte sich Kai auch von einer emotionalen Seite. Er sei "unglaublich dankbar" für alles, was er in den vergangenen Monaten und Jahren über sich selbst lernen durfte – für die Erfahrungen, die Menschen an seiner Seite und die neuen Freundschaften, die dabei entstanden seien. Sport und persönliche Weiterentwicklung spielen für den Fernsehmoderator schon länger eine wichtige Rolle in seinem Leben. Neben seiner TV-Karriere teilt er auf Instagram und anderen sozialen Netzwerken regelmäßig Einblicke in seinen Alltag – darunter auch seine Sport- und Gesundheitsroutine.

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Instagram / kaipflaume Kai Pflaume, April 2026

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© NDR/Thorsten Jander Kai Pflaume, "Klein gegen Groß"-Moderator

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Instagram / kaipflaume Kai Pflaume und Knossi, TV-Stars