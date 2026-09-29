Britney Spears feiert den 21. Geburtstag ihres Sohnes Sean

Britney Spears (44) hat den 21. Geburtstag ihres ältesten Sohnes Sean Preston Federline (21) gefeiert. In einem mittlerweile gelöschten Instagram-Post gewährte die Musikerin ihren Fans Einblicke in den besonderen Tag und zeigte unter anderem eine farbenfrohe Geburtstagstorte. Ganz unversehrt war der Kuchen allerdings offenbar nicht bei der Feier angekommen. Die Autofahrt hatte der süßen Überraschung deutlich zugesetzt. Britney nahm das kleine Missgeschick jedoch mit Humor und schrieb zu den Aufnahmen: "Natürlich ist Prestons Torte im Auto geschmolzen und ich habe ein bisschen davon gegessen."

Auf die Feier wollte die "Toxic"-Interpretin trotz gesundheitlicher Probleme nicht verzichten. Nach eigener Aussage hatte sie an diesem Tag 39,4 Grad Fieber. Dennoch war sie bei dem gemeinsamen Geburtstagsessen dabei und feierte so den wichtigen Meilenstein im Leben ihres Sohnes. Weitere Aufnahmen vom Fest teilte Britney in dem Beitrag nicht. Auch Sean selbst war auf den veröffentlichten Bildern offenbar nicht zu sehen.

Neben den Bildern der ramponierten Torte deutete die Musikerin an, dass der Geburtstag auch kulinarisch gefeiert wurde. "Und natürlich war das Geburtstagsessen das Tüpfelchen auf dem i ... Das Leben ist verrückt", hielt sie auf Instagram fest. Sean Preston ist der ältere der beiden Söhne, die Britney mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline (48) bekam. Der jüngere Bruder Jayden James Federline (20) ist inzwischen 20 Jahre alt.

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Instagram / britneyspears Sean Preston Federline und seine Mutter Britney Spears

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Imago Britney Spears bei der Weltpremiere von "Once Upon a Time in Hollywood" in Los Angeles

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Imago Britney Spears und Kevin Federline am 8. Februar 2006.