Trotz Entzug: Britney Spears genießt Zeit mit ihren Söhnen

Britney Spears (44) verbringt derzeit gemeinsame Zeit mit ihren Söhnen Sean Preston (20) und Jayden James (19) – und das, obwohl sie sich aktuell in einer Behandlungseinrichtung befindet. Die Sängerin hatte sich nach ihrer Verhaftung am 4. März in Ventura, Kalifornien, freiwillig in eine Klinik begeben. Dort war sie wegen des Verdachts, unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol gefahren zu sein, festgenommen worden. In einem Instagram-Video rund drei Wochen nach dem Vorfall war Britney bereits erstmals wieder mit ihren Söhnen zu sehen. Dem Magazin People zufolge zeigt sich die Sängerin jetzt glücklich über die Wiederannäherung.

Eine Quelle berichtete People, wie sehr der Kontakt zu ihren Kindern Britney guttut: "Sie will eine gute Mutter sein. Sie liebt Preston und Jayden wirklich sehr und hört auf sie." Und weiter: "Für Britney ist es wunderschön, dass sie wieder Zeit mit ihnen verbringen kann. Es macht sie sehr glücklich." Gleichzeitig beschreibt die Quelle, wie schwierig die Zeit nach ihrer Verhaftung für sie war – sie sei "sehr erschüttert und aufgewühlt" gewesen. Ihr Sprecher hatte gegenüber People nach der Festnahme betont, der Vorfall sei "völlig inakzeptabel" gewesen und drückte die Hoffnung aus, dass Britney nun "die Hilfe und Unterstützung bekommt, die sie in dieser schwierigen Zeit braucht."

Wie bereits bekannt ist, haben Sean Preston und Jayden James ihre Mutter aktiv dazu bewegt, professionelle Hilfe anzunehmen. Die Quelle beschreibt die Haltung der beiden so: "Sie waren klar mit ihr. Sie wollen einfach nur, dass sie gesund ist." Seit dem Ende von Britneys Vormundschaft im November 2021 hatten sich viele Fans um die Sängerin gesorgt. Laut der Quelle war ihr Leben während der Vormundschaft "strukturierter und stabiler" gewesen, weil es Menschen gab, die Entscheidungen begleiteten. Mit ihrer neu gewonnenen Unabhängigkeit, so die Quelle weiter, sei zunehmend mehr Instabilität in ihren Alltag eingezogen.

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Instagram / britneyspears Britney Spears, Popstar

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Instagram / https://www.instagram.com/britneyspears/ Britney Spears mit ihren Söhnen Sean Preston und Jayden James im März 2021

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Instagram / britneyspears Sean Preston Federline und seine Mutter Britney Spears