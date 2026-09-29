Ex-Slalomstar Mattias Hargins Tochter ist auf der Welt

Bei Mattias Hargin (40) und seiner Verlobten Lovisa Falkenberg könnte die Freude derzeit kaum größer sein: Der ehemalige schwedische Slalomstar und seine Partnerin sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Vor wenigen Tagen kam ihre Tochter Siri zur Welt. Nun gewährten die beiden auf Instagram erste Einblicke in ihr neues Familienleben. Besonders ein Foto fällt dabei ins Auge: Der knapp zweijährige Oliver sitzt dort mit seiner kleinen Schwester behutsam auf dem Schoß. Während er vorsichtig ihren Kopf streichelt, schläft das Neugeborene völlig entspannt weiter. Auf weiteren Aufnahmen ist das Baby mit seinem Kuschelhasen zu sehen. Für Mattias, Lovisa, Oliver und die kleine Siri hat damit ein neuer Lebensabschnitt begonnen – und die frischgebackenen Zweifacheltern lassen ihre Fans daran teilhaben.

Die Glückwünsche ließen unter dem Beitrag nicht lange auf sich warten. Zahlreiche Follower gratulierten der Familie zur Geburt von Siri. Auch zwei ehemalige Teamkolleginnen von Mattias aus dem Skizirkus gehörten zu den ersten Gratulantinnen: Anna Swenn-Larsson und Maria Pietilä-Holmner hinterließen Nachrichten in den Kommentaren. Dem Wintersport ist der Schwede trotz seines Karriereendes weiterhin verbunden. Im März 2019 beendete er seine aktive Laufbahn. Insgesamt bestritt Hargin 139 Weltcuprennen, 128 davon im Slalom. Seinen einzigen Weltcupsieg feierte er 2015 beim Slalom in Kitzbühel. Bei Weltmeisterschaften gewann er zudem einmal Silber und zweimal Bronze mit dem Team.

Hinter dem Sportler liegen allerdings auch schwere Jahre. Seine erste Ehefrau, die Freeriderin Matilda Rapaport, verunglückte 2016 bei Dreharbeiten schwer. Eine Lawine verschüttete sie, anschließend lag sie zwei Tage im Koma. Wenig später starb sie im Alter von gerade einmal 30 Jahren. Besonders tragisch: Mattias und Matilda waren bereits zwölf Jahre ein Paar und hatten erst knapp drei Monate vor dem Unglück geheiratet. Mit Lovisa fand der Schwede später erneut sein persönliches Glück. Seit 2022 sind die beiden verlobt, ob sie inzwischen geheiratet haben, ist nicht bekannt. Im Herbst 2023 kam ihr Sohn Oliver zur Welt. Mit Töchterchen Siri ist die Familie nun zu viert.

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Instagram / lfalkenberg Mattias Hargin mit seiner Verlobten Lovisa Falkenberg und Sohn Oliver, Juni 2026

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Instagram / lfalkenberg Oliver mit seiner Schwester Siri, September 2026

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Imago Mattias Hargin im Slalom bei der Alpinen Ski-WM 2019 in Åre

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