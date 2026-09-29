Zehn Jahre nach der Scheidung trifft Hilary Duff ihren Ex

10 Jahre nach ihrer Scheidung sind Hilary Duff (39) und ihr Ex-Mann Mike Comrie (46) am vergangenen Wochenende in Los Angeles aufeinandergetroffen. Anlass war kein glamouröses Event, sondern ein Fußballspiel ihres gemeinsamen Sohnes Luca, der inzwischen 14 Jahre alt ist. Beide Elternteile wollten sich den Auftritt ihres Nachwuchses offenbar nicht entgehen lassen. Dabei blieben die beiden offenbar auf Abstand: Während die Schauspielerin und Sängerin am Spielfeldrand gemeinsam mit den anderen Fußballmüttern saß, hielt sich der ehemalige NHL-Profi näher bei den Spielern und dem Geschehen auf dem Platz auf, wie Daily Mail berichtet. Zu einem direkten Kontakt zwischen den früheren Eheleuten kam es offenbar nicht. Die Partie verfolgten beide also getrennt voneinander – verbunden durch dasselbe Anliegen: ihren Sohn zu unterstützen.

Für den Nachmittag auf dem Sportplatz hatte sich Hilary bewusst lässig gekleidet. Sie erschien in blauen Nadelstreifenshorts, einem weißen T-Shirt und einer Baseballcap. Von Starallüren war dabei nichts zu spüren: Statt auf eine Sonderbehandlung zu bestehen, ließ sich die "Lizzie McGuire"-Darstellerin einfach auf dem Boden nieder – und zwar direkt neben einem überfüllten Mülleimer, wie Bilder zeigen. Auch Mike erschien in legerem Outfit: Graues T-Shirt, schwarze Shorts und weiße Sneaker. Doch statt sich lediglich am Spielfeldrand aufzuhalten, packte der ehemalige Eishockeyprofi selbst mit an. Er kümmerte sich um die Ausrüstung und unterstützte einige Spieler bei den Vorbereitungen. So blieb er nicht nur Zuschauer, sondern war aktiv am Geschehen auf dem Platz beteiligt.

Hilary und Mike waren von 2010 bis 2016 verheiratet. Luca ist ihr einziges gemeinsames Kind. Über das Ehe-Aus sprach die Musikerin im Februar offen im Podcast "Call Her Daddy". "Es kam einfach an einen Punkt, an dem es nicht mehr funktionieren würde", erklärte sie dort. Gleichzeitig betonte sie, dass die Trennung keine einseitige Entscheidung gewesen sei: "Ich bin nicht einfach aufgestanden und gegangen. Es war etwas, das gemeinsam geschehen musste." Besonders zu schaffen machte ihr damals das Alter ihres Sohnes – Luca war gerade einmal zwei Jahre alt, als sich seine Eltern trennten. Im Podcast beschrieb Hilary die Scheidung als "wirklich hart". Besonders belastet habe sie die Angst, dass die Trennung ihrem Sohn schaden könnte. Deshalb habe sie ihre eigenen Gefühle zunächst zurückgestellt und sich darauf konzentriert, dass es Luca gut ging. Erst später habe sie die Ereignisse mithilfe umfangreicher therapeutischer Unterstützung aufgearbeitet.

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Getty Images Hilary Duff bei der Academy Museum Gala in Los Angeles

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Getty Images Hilary Duff, InStyle Imagemaker Awards 2024

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Michael Buckner / Getty Images Hilary Duff und Mike Comrie 2012 bei einer Veranstaltung in L.A.