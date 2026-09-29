"Villa der Versuchung"-Frenzy von Thorsten Legat enttäuscht

Ballermann-Sängerin Frenzy, die früher unter dem Künstlernamen Frenzy Blitz auftrat, hat Villa der Versuchung gewonnen. Im großen Finale setzte sie sich gegen Chika Ojiudo-Ambrose, Jana Pallaske (47) und Tommy Pedroni (31) durch und sicherte sich den verbliebenen Jackpot von 14.080 Euro. Doch trotz ihres Sieges blickt Frenzy nicht nur positiv auf die Zeit in der Show zurück. Vor allem das Verhalten von Mitstreiter Thorsten Legat (57) hat bei ihr Spuren hinterlassen. Einen bestimmten Moment empfand die Sängerin als Verrat und große persönliche Enttäuschung. Im Gespräch mit Promiflash bezeichnet sie die Erfahrung sogar als menschliche "Klatsche". Damit bleiben für Frenzy neben der Freude über den Sieg auch Frust über den Umgang miteinander während der Show zurück.

Dabei sah es lange Zeit gar nicht danach aus, als würde Frenzy die Show gewinnen. Zunächst hatte die Sängerin lediglich eine einzige Stimme auf ihrem Konto. Erst als Jana ihr im entscheidenden Moment mehrere Stimmen überließ, wendete sich das Blatt und Frenzy sicherte sich schließlich den Sieg. Rückblickend beschäftigt sie jedoch vor allem der Konflikt mit Thorsten. Auf die Frage nach dem schwierigsten Moment während der Show antwortet sie gegenüber Promiflash eindeutig: "Der härteste Moment war definitiv, als Thorsten mich verraten hat. Ich hatte ihm vertraut, wir waren die ganze Show über immer loyal zueinander und dann so eine menschliche 'Klatsche' zu bekommen, war schon hart." Besonders enttäuscht habe sie demnach, dass ausgerechnet ein Mitstreiter ihr Vertrauen enttäuschte, mit dem sie zuvor eng zusammengearbeitet hatte.

Thorstens Verhalten hatte bereits während der Staffel für Diskussionen gesorgt. Realitystar Serkan Yavuz (33) kritisierte den ehemaligen Fußballer in seinem Podcast "unREAL" und warf ihm vor, in der Show zwischen zwei Lagern hin- und hergewechselt zu sein. Besonders ein Grundsatz rückte dabei in den Fokus, den Thorsten selbst immer wieder betont hatte: zu seinem Wort zu stehen. Im Laufe der Show kamen jedoch Zweifel auf, wie konsequent er diesen Anspruch selbst verfolgte. Frenzys Schilderungen machen nun deutlich, dass der Konflikt sie auch persönlich getroffen hat. Sie hatte darauf vertraut, dass die beiden bis zum Ende zusammenhalten würden. Dass es schließlich anders kam, scheint die Sängerin selbst nach ihrem Sieg noch zu beschäftigen.

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Imago Sängerin Frenzy Blitz beim ZDF-"Fernsehgarten" in Mainz am 14.07.2024.

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IMAGO / BOBO Thorsten Legat, ehemaliger Fußballspieler

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Imago Frenzy Blitz bei der Mallorcaparty in Waghäusel, 13.08.2022, Eremitage Baden-Württemberg.