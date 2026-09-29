Kris Jenner soll Prinz Harrys Invictus Games gerettet haben

Ausgerechnet Kris Jenner (70) soll Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) bei einer finanziellen Herausforderung unter die Arme gegriffen haben. Wie Rob Shuter auf seinem Substack "Naughty But Nice" berichtet, soll die Reality-TV-Bekanntheit das Paar mit Amazon-Gründer Jeff Bezos (62) und dessen Ehefrau Lauren Sánchez (56) zusammengebracht haben. Hintergrund sei eine Finanzierungslücke von knapp 23 Millionen Euro für die Invictus Games, die im Juli 2027 im britischen Birmingham stattfinden sollen. Kris sei sowohl mit Meghan als auch mit Lauren und Jeff befreundet und habe deshalb den Kontakt hergestellt. "Kris kannte nicht nur beide Seiten – sie genoss auch ihr Vertrauen. Meghan brauchte Hilfe. Kris hatte Laurens Ohr, und Lauren hatte Jeffs. Ein Gespräch führte zum nächsten, und plötzlich saß Amazon mit am Tisch", heißt es in dem Bericht. Ob daraus tatsächlich eine finanzielle Unterstützung entsteht, ist bislang nicht bestätigt.

Die Sportveranstaltung für verwundete und erkrankte Militärangehörige soll bereits seit Längerem unter finanziellem Druck stehen. NewsNation berichtete Anfang 2026 von einer Budgetkrise, nachdem sich Australien aus der Finanzierung zurückgezogen hatte und Boeing als Unternehmenssponsor ausgestiegen war. Zwar hat die britische Regierung 30 Millionen Euro für die Invictus Games in Birmingham zugesagt, Experten schätzen die Betriebskosten jedoch schon deutlich höher ein. Ein Hollywoodinsider lobte gegenüber "Naughty But Nice" deshalb Kris' Kontakte: "Das ist typisch Kris Jenner. Sie weiß, wer was braucht – und genau, wer es liefern kann." Eine weitere Quelle sieht in Jeffs möglicher Unterstützung großes Potenzial: "Für Jeff ist das Kleingeld, aber für Invictus könnte es alles verändern. Wenn Jeff Amazon-Geld für die Met Gala bereitstellen kann, warum sollten sie dann nicht Meghan und Harry helfen?"

Die Suche nach finanzkräftiger Unterstützung erinnert an einen anderen Geldkonflikt in Harrys Umfeld. Im Sommer 2026 soll es zwischen dem Royal und seinem langjährigen Freund Elton John (79) zum Streit gekommen sein. Hintergrund waren Berichten zufolge die hohen Verfahrenskosten einer gescheiterten Datenschutzklage gegen Associated Newspapers Limited. Für Harrys Klägergruppe soll dabei eine Gesamtsumme von rund 58 Millionen Euro im Raum gestanden haben. Der Herzog soll Elton daraufhin auf dessen Anwesen in Südfrankreich um finanzielle Unterstützung gebeten haben. Der Musiker habe die Bitte jedoch abgelehnt, was ihr Verhältnis belastet haben soll. Bei der angeblichen Vermittlung durch Kris geht es dagegen um Harrys Invictus Games. Ob Jeff beziehungsweise Amazon die Veranstaltung tatsächlich finanziell unterstützen werden, ist weiterhin nicht bekannt.

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Imago Kris Jenner bei der Women of Worth Gala in Los Angeles, Dezember 2025

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Getty Images Beim Invictus-"1 Year To Go"-Event in Birmingham: Pickleball-Session mit Prince Harry, Duke of Sussex

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Daniel Leal-Olivas/Getty Images; Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images Prinz Harry, Meghan Markle und Elton John