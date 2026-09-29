Austen Kroll hat genug vom Singleleben

Austen Kroll (39) ist offenbar bereit für ein neues Kapitel in seinem Liebesleben. Beim Event "Spill the Tea at Sea" von City Cruises NYC, das vor wenigen Wochen auf einem Boot in New York stattfand, sprach der "Southern Charm"-Star über seine Vorstellungen von einer neuen Partnerin. Gegenüber OK! erklärte er, welche Eigenschaften sie mitbringen sollte: "Ich brauche eine starke Frau, die nicht wegen alberner Kleinigkeiten zusammenbricht, die ihre eigene Karriere hat und bei der eigene Dinge laufen." Mit seinem Leben als Single sei der Realitystar zwar grundsätzlich zufrieden, dennoch wünsche er sich inzwischen wieder eine feste Beziehung. Durch seine jahrelange Präsenz in der Bravo-Show ist Austen einem Millionenpublikum bekannt, was die Partnersuche für ihn nach eigener Einschätzung nicht unbedingt einfacher macht.

Austen ist sich zugleich darüber im Klaren, dass manche Frauen möglicherweise vor allem wegen seiner Bekanntheit an ihm interessiert sein könnten. Solche Absichten glaube er jedoch schnell zu erkennen. Eine Beziehung unter den Augen der Kameras sieht der Realitystar ohnehin kritisch: Zu Beginn werde ein neues Paar von der Produktion regelrecht inszeniert, später würden alte Geschichten wieder hervorgeholt und Konflikte angeheizt. Als Beispiel dafür, wie man damit umgehen kann, nennt er seine "Southern Charm"-Kollegin Madison LeCroy. Sie lernte ihren heutigen Partner zwischen zwei Drehphasen kennen und führte die Beziehung zunächst außerhalb der Show weiter. Sollte Austen sich tatsächlich wieder verlieben, steht für ihn deshalb eine grundsätzliche Frage im Raum: Will er diese Beziehung überhaupt vor laufenden Kameras führen?

Seit der Trennung von Audrey Pratt wurde der Reality-TV-Star immer wieder mit unterschiedlichen Frauen in Verbindung gebracht, seit einiger Zeit ist Austen jedoch offiziell Single. Seinen Wunsch nach einer selbstbewussten Partnerin führt er auch auf seine eigene Kindheit zurück: Er sei von einer sehr starken Frau großgezogen worden, erklärt er. Gleichzeitig hat er die Vorzüge des Alleinseins für sich entdeckt, etwa gemütliche Abende mit seinen Katzen auf dem Sofa. An sich selbst habe er dabei ebenfalls Veränderungen festgestellt. Künftig wolle er sich weniger von Dingen aufwühlen lassen und andere Menschen nicht mehr auf eine bestimmte Weise behandeln. Beim Dating müsse er allerdings noch einiges lernen, räumt der Unternehmer ein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Austen Kroll beim Hayu FanFest 2024 in London

Anzeige Anzeige

Imago Austen Kroll bei der DIRECTV Plot Twist Featuring Bravo im The Perch in New York City, 12. August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Austen Kroll bei den NBCUniversal Upfronts 2022 im Mandarin Oriental Hotel in New York