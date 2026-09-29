Barron Trump soll seit einem Jahr heimlich vergeben sein

Barron Trump (20) soll sein Singleleben längst hinter sich gelassen haben. Der 20-jährige Sohn von US-Präsident Donald Trump (80) und First Lady Melania Trump (56) lernte während seines Studiums offenbar eine junge Frau kennen, mit der er seit mehr als einem Jahr heimlich liiert sein soll. Das berichtet das Hello! Magazine. Wer die angebliche Partnerin ist, bleibt allerdings ein Rätsel. Barron selbst hat sich zu einer Beziehung nie öffentlich geäußert und hält sein Liebesleben konsequent aus dem Rampenlicht. Ob die Romanze überhaupt noch Bestand hat, ist ebenfalls offen. Denn der Student wechselte Berichten zufolge im September 2025 für mindestens ein Semester vom New Yorker Campus der Stern School of Business im Greenwich Village an den Standort in Washington, D.C. Die räumliche Distanz dürfte eine Partnerschaft nicht einfacher machen – konkrete Hinweise auf ein Liebes-Aus gibt es dem Bericht zufolge allerdings nicht.

Sein Vater schien von alldem jedenfalls nichts zu ahnen. Im Oktober 2024 erklärte Donald im Podcast "PBD" noch: "Ich glaube nicht, dass er schon eine Freundin hatte." Bereits vor der vermeintlichen NYU-Romanze wurde der Präsidentensohn zudem mit einer Jugendliebe in Verbindung gebracht. Eine Frau namens Maddie behauptete auf TikTok, Barron sei ihr "erster Freund" gewesen, und zeigte gemeinsame Aufnahmen. Die junge Beziehung sei demnach zerbrochen, nachdem er wegen eines Schulwechsels nach Maryland gezogen war. Sein Studentenleben unterscheidet sich ohnehin deutlich von dem seiner Kommilitonen: In New York wurde er von Sicherheitskräften begleitet, nutzte unauffälligere Eingänge und wohnte im Trump Tower statt in einem Wohnheim. Kaya Walker, die damalige Vorsitzende der NYU College Republicans, beschrieb seinen zurückgezogenen Alltag 2025 laut Hello! Magazine so: "Er geht zum Unterricht, er geht nach Hause." Einladungen von Kommilitonen zu Basketballspielen soll Barron nicht angenommen haben.

Barron ist das jüngste von insgesamt fünf Kindern des US-Präsidenten und das einzige gemeinsame Kind von Donald und Melania. Anders als einige seiner älteren Halbgeschwister zeigt er sich nur selten öffentlich. Auch persönliche Details hält er meist unter Verschluss. Seine Mutter soll nach Informationen des Magazins People besonders darauf achten, dass die Privatsphäre ihres einzigen Sohnes gewahrt bleibt. Selbst bei Familientreffen in Mar-a-Lago sollen Gäste unausgesprochen respektieren, Barron und sein Umfeld nicht zu bedrängen. Ein Insider erklärte gegenüber dem Magazin: "Sie schützt ihren Sohn definitiv davor, dass jemand Videos oder Aufnahmen von ihm macht, die ihn benachteiligen oder in einem schlechten Licht darstellen würden." Kein Wunder also, dass zur angeblichen Freundin bislang kaum ein gesichertes Detail an die Öffentlichkeit gelangt ist.

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Getty Images Barron Trump, Sohn von Donald Trump

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Getty Images Melania, Barron und Donald Trump, November 2024

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Getty Images Donald Trump und Melania Trump bei der Weltpremiere von Amazon MGMs "Melania" im Trump Kennedy Center in Washington, DC