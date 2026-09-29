So erging es Alexandra als Veganerin bei "Are You The One"

Alexandra Leonhard stand während der Dreharbeiten zur aktuellen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love nicht nur vor der Herausforderung, ihr Perfect Match zu finden – auch ihre Ernährung sollte sie vor die eine oder andere Prüfung stellen: Als einzige Veganerin in der Villa sah sich die Influencerin gezwungen, ihr leibliches Wohl komplett selbst in die Hand zu nehmen, da die von den anderen zubereiteten Speisen regelmäßig von tierischen Produkten aller Art durchsetzt waren. Zu allem Überfluss fehlten gewohnte Ersatzprodukte wie veganer Frischkäse oder Sahne im Gemeinschaftskühlschrank komplett, was Alexandra zum Experimentieren zwang – allerdings mit überraschendem Ergebnis: Während die Blondine zu Hause stets einen respektvollen Bogen um klassischen Tofu gemacht hatte, avancierte die pflanzliche Proteinbombe in der Liebesvilla rasch zu ihrem neuen Favoriten.

Wie Alexandra auf TikTok verrät, kochte sie in der Villa ganz bewusst größere Mengen, teils als Meal Prep, teils als kulinarische Aufklärungsarbeit: Nur allzu gern ließ sie neugierige Mitstreiter probieren, ganz nach dem Motto: Vegane Küche müsse niemandem etwas beweisen, könne es aber trotzdem gern tun. Und die subtile Botschaft zündete: Gleich mehrere Kandidaten, die dem Veganismus zuvor eher skeptisch gegenüberstanden, wollten wissen, welche Zutaten sie verwendet hatte – einige naschten den knusprigen Tofu sogar leidenschaftlich gern direkt aus ihrer Pfanne. Besonders Marwin Klute (29) und Jenny Grassl (25) hätten sich mehr und mehr für die vegane Ernährung begeistert, als Alexandra ihnen vor Augen führte, wie gesund, proteinreich und lecker die rein pflanzliche Küche sein kann.

Für Alexandra war "Are You The One – Reality Stars in Love" bereits das dritte Realityformat, das sie als Veganerin bestritt. Bei Temptation Island gab es Catering, teilweise kochten die Teilnehmer aber ebenfalls selbst. Bei "FBoy Island" kümmerte sich dagegen ein eigener Koch um die Frauen und berücksichtigte dabei auch Alexandras Ernährungsweise. Während ihrer Teilnahme an Beauty & the Nerd lebte sie dagegen noch vegetarisch. Abseits der Essensfragen blickte Alexandra zuletzt allerdings deutlich selbstkritischer auf ihren AYTO-Auftritt zurück: Beim Anschauen der Folgen sei ihr das eigene Verhalten stellenweise extrem sauer aufgestoßen und sogar ihre Mutter soll deutliche Kritik an ihrer Performance in der Show geübt haben. Bereut habe Alexandra ihre Teilnahme trotzdem nicht – das Realitygewerbe bleibe weiterhin ihre große Leidenschaft, weshalb sie sich einen weiteren Auftritt vor der Kamera jederzeit gut vorstellen könne.

Anzeige Anzeige

RTL / Katya Bulgakova "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Alexandra Leonhard

Anzeige Anzeige

RTL / Katya Bulgakova "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Alexandra Leonhard

Anzeige Anzeige

Prime Video / Agentur filmcontact Alexandra Leonhard, Aurelia Lamprecht und Lavinia Angelito bei "FBoy Island"