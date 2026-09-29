"Villa der Versuchung"-Frenzy verschenkt ihren Gewinn

Frenzy hat es geschafft: Die Ballermannsängerin, die früher unter dem Namen Frenzy Blitz auftrat, setzte sich im Finale von Villa der Versuchung gegen Chika Ojiudo-Ambrose, Jana Pallaske (47) und Tommy Pedroni (31) durch und sicherte sich den verbliebenen Jackpot von 14.080 Euro. Das Preisgeld behielt die Musikerin allerdings nicht für sich. Im Interview mit Promiflash erklärt die Siegerin nun ihre Entscheidung: "Von dem Gewinn habe ich Jana die Hälfte abgegeben, für mich haben wir einfach beide gewonnen. Dann habe ich Chika noch etwas für die Tierrettung auf Zypern geschickt. Und der Rest ging an die Tierrettung auf Mallorca, wo ich schon viele Jahre mithelfe."

Dass Frenzy am Ende als Gewinnerin dastand, hatte sie zu einem großen Teil Jana zu verdanken. Die Sängerin hatte zunächst nur eine Stimme auf ihrem Konto, ehe Jana ihr mehrere Stimmen übertrug und damit die entscheidende Wende einleitete. Ursprünglich hatte der Jackpot bei stolzen 250.000 Euro gelegen – durch die Ausgaben der Villabewohner waren bis zum Finale allerdings nur noch 14.080 Euro übrig. Obwohl vom einst sechsstelligen Jackpot nur ein Bruchteil blieb, will Frenzy die Summe keineswegs kleinreden. Diese Haltung begründet sie mit ihrer eigenen beruflichen Vergangenheit. "14.000 Euro ist trotzdem eine Menge Geld. Ich hatte vor meiner Gesangskarriere ein Gehalt von 1.600 Euro monatlich", betont sie. Deshalb würde sie eine solche Summe niemals als wenig bezeichnen.

Dankbar zeigt sich Frenzy trotzdem, auch wenn sie mit Kritik an ihren Mitstreitern nicht spart. "Im Vergleich zu 250.000 Euro ist es natürlich nur ein kleiner Teil, dennoch bin ich froh, dass überhaupt etwas übrig geblieben ist bei diesem rücksichtslosen Konsum, den dort einige Villa-Kollegen an den Tag gelegt haben", sagt sie gegenüber Promiflash. In der Villa sorgte Frenzy vor allem wegen ihres knallharten Sparkurses für Diskussionen. Die Musikerin wollte so wenig Geld wie möglich ausgeben und eckte damit bei einigen Mitbewohnern an.

Anzeige Anzeige

Imago Sängerin Frenzy Blitz beim ZDF-"Fernsehgarten" in Mainz am 14.07.2024.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jana Pallaske bei der Berlinale 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / chikaojio Chika Ojiudo-Ambrose, August 2025