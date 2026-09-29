Tara Tabitha will "Temptation Island VIP" nicht anschauen

Wer es als Protagonistin in ein renommiertes Realityformat schafft, das schon sechs erfolgreiche Staffeln mit enormen Einschaltquoten vorweisen kann, freut sich in der Regel extrem auf den Moment, in dem die eigenen Folgen endlich über die Bildschirme flimmern – bei Tara Tabitha (33) ist das diesmal jedoch anders. Die Österreicherin stand gemeinsam mit ihrem Partner Dennis Lodi (31) für das Treuetestformat Temptation Island VIP vor der Kamera und hat nach den Dreharbeiten offenbar erst einmal genug. Im "Trashkurs"-Interview macht Tara keinen Hehl daraus, dass sie auf die Ausstrahlung überhaupt keine Lust hat. Aktuell habe sie weder vor, die Folgen anzuschauen, noch eine mögliche Premierenparty zu besuchen. Ihre Begründung fällt dabei unmissverständlich aus: "Es war wirklich das Schlimmste, was ich in meinem Leben erlebt habe. Ich will es auch nie wieder erleben." Am liebsten würde die Influencerin das gesamte Kapitel sofort zu den Akten legen.

Das mit dem Rückzug dürfte im unbarmherzigen Realitykosmos allerdings schwierig werden, räumt Tara selbst zähneknirschend ein. Sie geht davon aus, dass zahlreiche Menschen die Staffel verfolgen und sie online wie offline immer wieder darauf ansprechen werden. Ihr vorläufiges Fazit: Das Format sei definitiv härter, als es im Fernsehen den Anschein habe. Von einem klassischen Unterschätzen der Show will die Influencerin trotzdem nicht sprechen – denn das würde bedeuten, dass sie selbst etwas falsch gemacht hätte. Auch abseits der Kameras lief offenbar nicht alles glatt: "Es ist rundherum auch viel passiert, was ich menschlich nicht schön fand", deutet sie an. Für Tara liegt der große Unterschied zu anderen Formaten auf der Hand: Bei anderen Shows gehe es schlicht um den Gewinn eines Titels oder um ein läppisches Preisgeld. Bei "Temptation Island" stünden hingegen die eigene Beziehung und die gemeinsame Zukunft auf dem Spiel, was letztlich lebensverändernd sein könne.

Dass die Zeit auf der Insel kein Zuckerschlecken war, hatte Tara schon kurz nach Drehschluss angedeutet. Vor rund drei Monaten meldeten sich die Wienerin und ihr Partner in den sozialen Medien bei ihren Fans zurück – und ihre Worte ließen bereits erahnen, dass das Abenteuer für das Paar nicht so gelaufen war wie erhofft. Tara stellte damals sogar infrage, ob die Entscheidung für den Treuetest richtig gewesen sei, und deutete an, dass das TV-Experiment sie persönlich einiges gekostet haben könnte. Ob die beiden die Show am Ende gemeinsam als Paar verlassen haben, darf Tara aktuell gemäß Vertrag noch nicht verraten, doch lange müssen ihre Fans nicht mehr warten: Am 12. Oktober startet die neue Staffel mit Tara, Gloria Glumac (34), Chika Ojiudo-Ambrose und Co. auf RTL+.

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Imago Dennis Lodi und Tara Tabitha, Februar 2026

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RTL Dennis Lodi und Tara Tabitha, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025