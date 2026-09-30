Aufgaben und Co.: Anne Wünsche sucht persönliche Assistenz

Anne Wünsche (35) zieht einen Schlussstrich unter ihr Leben in Berlin: Die Influencerin gibt ihre Wohnung in der Hauptstadt auf und verlegt ihren Lebensmittelpunkt ab sofort komplett nach Mallorca. Für den Neustart auf der spanischen Insel sucht die Influencerin und Unternehmerin nun möglichst schnell eine persönliche Assistenz in Vollzeit. Wie sie in einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, verriet, soll diese Person eng mit ihr zusammenarbeiten und ihr im Unternehmen sowie in privaten Angelegenheiten den Rücken freihalten. Der Aufgabenbereich ist dabei umfangreich: Termine planen, Flüge buchen, Einkäufe übernehmen, Arzt- und Pressetermine koordinieren – und sogar Bewerbungs- und Mitarbeitergespräche führen. Für die Stelle ist ein festes Monatsgehalt vorgesehen. Wie hoch die Bezahlung ausfallen wird, gab Anne allerdings nicht öffentlich bekannt. Da sie die Unterstützung dringend benötigt, wäre es für sie ideal, wenn die gesuchte Person bereits auf Mallorca lebt und zeitnah anfangen kann.

Die Anforderungen an die neue Assistenz hat Anne klar formuliert. Von den Bewerbern erwartet Anne vor allem selbstständiges und vorausschauendes Arbeiten, Organisationstalent sowie einen souveränen Umgang mit spontanen Änderungen. Wenn Pläne kurzfristig umgeworfen werden, soll die Assistenz auch als Ansprechpartner für enttäuschte oder frustrierte Mitarbeiter fungieren. Im Notfall wird außerdem Erreichbarkeit an Wochenenden und Feiertagen erwartet – deshalb halte sie es für vorteilhaft, wenn Bewerber keine kleinen Kinder haben. Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch sind für den Job Pflicht. Spanischkenntnisse wären ebenfalls hilfreich, können nach Annes Angaben notfalls aber noch erworben werden. Contentproduktion steht übrigens nicht im Mittelpunkt, da bereits eine Social-Media-Assistentin beschäftigt ist. Sollte diese ausfallen, muss die persönliche Assistenz jedoch einspringen können. Dann könnte es beispielsweise nötig sein, Annes Alltag mit der Kamera zu begleiten, Livevideos mitzuschneiden oder Kommentare aus ihrer Community mit einem Like zu versehen.

Ihren Abschied von der bisherigen Heimat begründete die Influencerin deutlich: "Ich fühle Berlin auch absolut gar nicht mehr. Mallorca hat einfach mein Herz im Sturm erobert." Auf der Insel möchte sie nun nicht nur privat, sondern auch mit ihrem Unternehmen neu durchstarten. Da zu ihrem Geschäft auch Erwachsenencontent gehört, erwartet sie von allen Mitarbeitern einen offenen Umgang damit und vollständigen Rückhalt. Innerhalb ihres Teams werde mit dem Thema grundsätzlich ungezwungen umgegangen. Und wie sieht für sie die ideale Besetzung aus? Die Unternehmerin wünscht sich eine möglichst erfahrene, selbstbewusste und selbstsichere Person, die organisiert und motiviert an die Arbeit geht. Ständige Anweisungen möchte die Unternehmerin nicht geben müssen. Gesucht wird damit eine enge Unterstützung, die Verantwortung übernimmt und sich auf die unterschiedlichen Anforderungen in Annes beruflichem und privatem Alltag einstellen kann.

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Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, April 2026

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Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, Juli 2026