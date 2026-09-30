"Geh in Entzugsklinik": Ginger und Nico zoffen im Sommerhaus

In der sechsten Folge von Das Sommerhaus der Stars eskaliert die Nominierung. Kaum sind Ginger Costello-Wollersheim (40) und ihr Partner Lukas Reiter in die Promi-WG eingezogen, gerät die Reality-TV-Bekanntheit mit Nico Legat (28) aneinander. Vor den anderen Bewohnern konfrontiert Ginger ihren Kontrahenten mit dessen Vergangenheit und sorgt mit einem heftigen Spruch für betretene Gesichter: "Alter, geh in die Entzugsklinik!" Damit trifft sie einen besonders empfindlichen Punkt. Nico hatte sich wegen seines Alkoholkonsums bereits in einer Klinik behandeln lassen und lebt nach eigenen Angaben seitdem abstinent. Entsprechend fassungslos reagieren die übrigen Kandidaten auf Gingers Attacke. Die Folge ist bereits bei RTL+ abrufbar und wird am 1. Oktober 2026 um 20:15 Uhr im Fernsehen ausgestrahlt.

Besonders deutlich positioniert sich Ferry Pall (31). Für ihn ist Nicos Suchterkrankung keine Angriffsfläche. "Das ist das eine, wo man ihn nicht dissen muss – das eine, wo man ihm Zuspruch geben muss!", stellt er klar. Auch Nico selbst lässt den Angriff nicht auf sich sitzen. Sichtlich verärgert wendet er sich an Ginger und Lukas: "Mich f*ckt es ab, dass ich euch nicht direkt rausschmeißen kann." Dass zwischen Nico und Ginger wenig Sympathie besteht, hatte sich allerdings bereits vor der Eskalation abgezeichnet. Schon bei ihrem Einzug machte Nico deutlich, was er von der neuen Mitbewohnerin hält: "Die Alte kann ich nicht ab." Als Grund nannte er Gingers Verhalten gegenüber seinem Vater Thorsten Legat (57). "Ginger hat die ganze Zeit meinen Vater bebaggert und angequatscht", erklärte er.

Ginger und Lukas sind als zweites Nachrückerpaar in das Haus in Bocholt eingezogen – und sorgten dort prompt für neue Spannungen. Auch Ginger hatte Nico offenbar früh als Gegner ausgemacht. Gegenüber Lukas kündigte sie bereits an: "Nico ist der Nächste auf der Liste, weil Michelle ist ja gar keine Konkurrenz." Doch nicht nur mit Nico gerät die Neuankömmling aneinander. Auch mit Michelle Daniaux, die sie bereits aus Reality Queens kennt, kommt es zum Konflikt. Deutlich herzlicher fällt dagegen das Wiedersehen mit Hati Suárez aus, einer weiteren früheren Mitstreiterin aus dem Format. Abseits des Streits um die Nominierung sorgt Ginger zudem mit ihrem Privatleben für Gesprächsstoff. Mit Blick auf ihre Ehe mit Bert Wollersheim (75) machte sie im Sommerhaus eine deutliche Ansage: "Die Scheidung wird eingereicht so schnell wie möglich."

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RTL Lukas Reiter und Ginger Costello-Wollersheim im "Sommerhaus der Stars"

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RTL Nico Legat, "Das Sommerhaus der Stars" 2026

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RTL Ginger Costello-Wollersheim und Lukas Reiter im "Sommerhaus der Stars"