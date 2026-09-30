Nadja war beim "Die Bachelors"-Wiedersehen bereits schwanger

Als Nadja bei Die Bachelors die letzte Rose von Sebastian Paul entgegennahm, ahnte wohl niemand, welche Überraschung sie beim später ausgestrahlten Wiedersehen schon mit sich herumtrug: Der Realitystar war zu diesem Zeitpunkt bereits mit ihrem ersten Kind schwanger – und zwar von Sänger Mike Singer (26). In einer Fragerunde auf Instagram bestätigte sie nun genau das. Ihre Gefühle für den Rosenkavalier waren nach eigener Aussage da schon Geschichte. Die Situation vor laufender Kamera empfand sie als extrem belastend: "Ja, war ich und es war einer der schlimmsten Tage meines Lebens. Einfach nur unangenehm", schrieb sie ihren Fans. Besonders schwer wog für sie ein anderer Punkt: Die sensible Information über ihre Schwangerschaft gelangte an die Öffentlichkeit, bevor sie selbst den passenden Moment dafür gefunden hatte. Damit wurde ihr und Mike die Entscheidung über den Zeitpunkt der Verkündung schlicht aus der Hand genommen.

Ob Nadja deswegen wütend war, fragte ein Fan. "Wütend bin ich nicht, ich kann es nur nicht verstehen, welchen Mehrwert es den Menschen gibt, solche privaten und sensiblen Themen an die Öffentlichkeit zu tragen", stellte sie klar. Außerdem führte sie aus: "Wenn man als Paar oder werdende Mama möchte, dass diese Information mit anderen geteilt wird, dann soll das die eigene Entscheidung sein." Auch gegen den Vorwurf, sie habe ihre Schwangerschaft monatelang abgestritten, wehrte sie sich: "Einige hatten mir auch vorgeworfen, ich hätte die ganze Zeit über gelogen. Auch das ist einfach eine Lüge. Ich habe nie etwas verneint oder verleugnet; ich habe mich einfach nicht dazu geäußert!", betonte sie. Dass das Wiedersehen kein Wohlfühltermin wurde, war den Zuschauern ohnehin nicht entgangen: Nadja wirkte sichtlich angespannt und unwohl. Ihre Verbindung zu Sebastian war zu diesem Zeitpunkt beendet.

Ihre Beziehung zu Mike hatten Nadja und der Musiker erst vor Kurzem öffentlich gemacht. Dass die beiden ihr erstes gemeinsames Kind erwarten, haben sie schließlich in der RTL-Sendung "Punkt 12" bestätigt. Die Schwangerschaft ist bereits weit fortgeschritten – mehr als die Hälfte der Zeit hat die werdende Mutter nach eigenen Angaben schon hinter sich. Zuvor hatten die beiden die Neuigkeit ganz bewusst für sich behalten, obwohl schon seit Monaten fleißig darüber spekuliert worden war. Einen genauen Geburtstermin haben die künftigen Eltern bislang nicht verraten, auch das Geschlecht des Babys bleibt vorerst ihr Geheimnis.

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Instagram / nadjaa.os "Die Bachelors"-Gewinnerin Nadja, Juli 2026

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Instagram / mikesinger Mike Singer mit Ex-"Bachelor"-Kandidatin Nadja, September 2026

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RTL Sebastian Paul und Kandidatin Nadja bei "Die Bachelors" 2026

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