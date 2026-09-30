Hiervon hängt wohl Prinz Harry und Meghans UK-Verbleib ab

Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) leben seit ihrer Rückkehr nach Großbritannien im August mit Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) in den Cotswolds. Ob sie dort dauerhaft bleiben, könnte aber nun maßgeblich von der laufenden Sicherheitsprüfung durch RAVEC abhängen. Personen aus dem Umfeld des Paares deuteten gegenüber DailyMail-Autorin Alison Boshoff an, dass die Entscheidung über den staatlich finanzierten Schutz Harrys und Meghans weiteren Verbleib im Vereinigten Königreich beeinflussen dürfte.

Zusätzliche Brisanz erhält die Frage durch einen Vorfall an der neuen Schule der Kinder: Zwei internationale Paparazzi sollen dort aufgetaucht sein und das Gelände beobachtet haben. Ein Sprecher der Sussexes machte die Geschehnisse am Mittwoch öffentlich. Die Fotografen sollen am Rand des neuen Schulgeländes entlanggegangen sein, dort angehalten und in das Areal hineingeschaut haben. Dabei hätten sie Archie und Lilibet während ihres Schulalltags beobachtet. Der Sprecher von Prinz Harry und Herzogin Meghan reagierte in seiner Stellungnahme deutlich: "Die Entscheidung der Fotografen, sich in dieser Weise im Umfeld einer Schule zu verhalten, ist außerordentlich rücksichtslos." Weiter erklärte er: "Was auch immer für Fotos sie sich erhofft haben mögen: Dies war nicht nur ein inakzeptabler Eingriff in die Privatsphäre von Kindern, sondern auch ein verantwortungsloses und unüberlegtes Verhalten in der Nähe einer Schule."

Nach den Vorgaben von König Charles (77) gelten Harry und Meghan als Privatpersonen. Das Paar bemüht sich dennoch um einen aus Steuermitteln finanzierten Schutz für seine Familie. Eine Entscheidung des Executive Committee for the Protection of Royalty and Public Figures, kurz RAVEC, steht weiterhin aus. Zugleich halten sich die Sussexes offenbar eine Alternative offen: Laut News24 wird ihr rund 14,5 Millionen Dollar teures Anwesen in Montecito weder verkauft noch vermietet und weiterhin von Angestellten instand gehalten.

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Instagram / meghan Prinz Harry, Prinzessin Lilibet, Herzogin Meghan und Prinz Archie