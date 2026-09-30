Zarbex nach Klo-Drama im Europa-Park fassungslos

Für Social-Media-Star Zarbex (28) wurde ein lange geplanter IRL-Livestream im Europa-Park plötzlich zum Klo-Drama. Obwohl er bereits krank in den Freizeitpark gekommen war, wollte er den zugesagten Termin nicht absagen und hielt sich nach eigener Aussage mit Aspirin Complex über Wasser. Mitten im Park machten ihm dann akute Magenprobleme zu schaffen, sodass er dringend eine öffentliche Toilette aufsuchen musste. Wie Zarbex später in einem Stream schilderte, dessen Ausschnitte als Clips auf TikTok verbreitet wurden, folgte ihm dabei eine große Gruppe von Fans. Während rund 75.000 Zuschauer den Livestream verfolgten, wartete draußen eine große Gruppe von Fans auf ihn. Sicherheitskräfte bewachten den Toilettenbereich – doch als der Streamer anschließend am Waschbecken seine Hände waschen wollte, hielten ihm dort vier junge Fans aus nächster Nähe ihre Handys entgegen. Für den gesundheitlich angeschlagenen Webstar war diese Situation kaum zu fassen.

Sein ganzer Körper sei durch die Krankheit angeschlagen gewesen, berichtete Zarbex weiter. Neben heftigen Schweißausbrüchen habe er auch mit Durchfall zu kämpfen gehabt – vor der Menschenmenge und den Zuschauern machte er daraus kein Geheimnis und ließ sich deshalb von seinem Manager Feuchttücher geben. Den eingesetzten Sicherheitskräften machte der Social-Media-Star dabei keinen Vorwurf. Im Gegenteil: "Die waren so korrekt", betonte er in dem später auf TikTok verbreiteten Stream. Umso entsetzter reagierte Zarbex auf die vier Handys, die ihm kurz darauf am Waschbecken ins Gesicht gehalten wurden. Er habe die Fans daraufhin gefragt, ob sie "noch ganz dicht sind". Seinen Ärger formulierte er deutlich: "Da ist ja der gesunde Menschenverstand komplett weg. Dieses Basisverständnis für soziales Verhalten fehlt da einfach", erklärte er. Bei den Beteiligten habe es sich nach seiner Schilderung nicht um kleine Kinder, sondern um etwa 16- bis 19-Jährige gehandelt.

Dass bei seinen IRL-Streams in Deutschland eine große Menschentraube hinter ihm herzieht, kennt der Streamer bereits. Im Europa-Park sollen ihm zeitweise rund 300 Menschen durch den Freizeitpark gefolgt sein. Dass Fans ihn beim Rundgang filmen oder ein gemeinsames Foto ergattern wollen, akzeptiert er grundsätzlich als Begleiterscheinung solcher öffentlichen Formate – darüber rege er sich normalerweise nicht auf. Selbst der Toilettengang während einer wartenden Menschenmenge bringt ihn inzwischen offenbar weniger aus der Ruhe. Noch vor einigen Jahren wäre diese Situation für ihn ein "absolutes Horrorszenario" gewesen, berichtete Zarbex in seinem Stream. Inzwischen sei er in solchen Momenten abgestumpft und gehe offener mit unangenehmen Situationen um. Die Aufnahmen direkt am Waschbecken stellten für ihn dennoch eine klare persönliche Grenzüberschreitung dar.

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Instagram / zarbex Zarbex, Streamer

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Instagram / C9FLOWVM7VM Zarbex, deutscher Streamer

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Instagram / zarbex Zarbex im Februar 2024

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Wie bewertet ihr das Verhalten der Fans im Toilettenbereich? Viel zu aufdringlich – Privatsphäre muss auch bei Streamern gelten. Bei einem laufenden IRL-Stream war das leider vorhersehbar. Ergebnis anzeigen