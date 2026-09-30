Nach verpfuschter OP: Xenia Seeberg unterzieht sich Facelift

Xenia Seeberg (59) hat sich in der Dorow Clinic von Dr. Dr. Andreas Dorow einem sogenannten Deep-Plane-Facelift unterzogen – und zwar nicht aus rein kosmetischen Gründen. Damit wollte sie die Folgen eines misslungenen Eingriffs aus dem Jahr 2008 korrigieren, durch den vor allem ihr linkes Ohr entstellt worden war. Es saß rund drei Zentimeter tiefer als das rechte. Gegenüber Bunte spricht Xenia nun erstmals offen über die schwere Zeit. Fast 18 Jahre lang habe sie unter ihrem Aussehen gelitten und sich beinahe vollständig aus der Fernsehwelt zurückgezogen. Die 59-Jährige lehnte nach eigenen Angaben zahlreiche Rollenangebote, Filme und weitere Projekte ab. Selbst bei Auftritten auf dem roten Teppich achtete sie stets darauf, ihre Ohren zu verdecken. Nach der neuen Operation empfinde sie nun wieder Freiheit und Lebensfreude – auch wenn die Narben noch heilen müssen. "Ich kann wieder in den Spiegel schauen – und erkenne mich selbst wieder", beschreibt die Schauspielerin das Ergebnis gegenüber dem Magazin.

Begonnen hatte alles 1997 mit einem Unfall am Set von "Geliebte Schwestern". Beim Biss in ein Baguette renkte sich Xenia den Kiefer aus. Nach einer empfohlenen Kiefergelenkoperation wirkten ihre Ohren anschließend wie angewachsen, sie konnte aber zunächst weiterarbeiten. Ende 2008 sollte dann ein Berliner Arzt bei einem vermeintlich unkomplizierten Eingriff ihre Ohrläppchen korrigieren. Nach Xenias Schilderung gegenüber Bunte rutschte ihm dabei das Skalpell aus. Er habe die Hälfte ihres linken Ohres abgetrennt und wieder angenäht. Auch eine zweite Operation zwei Monate später brachte demnach keine zufriedenstellende Korrektur: Das linke Ohr befand sich anschließend an der unteren Kieferlinie. Acht Jahre lang klagte sie gegen den Mediziner und bekam schließlich recht. Zwar wurden ihr eine Entschädigung und Schmerzensgeld zugesprochen, doch ihr Aussehen und die finanziellen Verluste durch ausgefallene Jobs ließen sich damit nicht wiederherstellen. "18 Jahre lang regierten bei mir Scham und Resignation", erklärt sie. Erst seit der neuen Operation könne sie sich endlich wieder frei fühlen.

Von ihrem Leid wussten nach eigenen Angaben nur enge Freunde und die Familie. Vor allem ihre Mutter unterstützte sie seelisch, auch ihr Sohn spendete ihr Trost. Ihr Ex-Mann Sven Martinek (62) freue sich ebenfalls, dass es ihr nach dem Eingriff besser gehe. Xenias 82-jährige Mutter, die selbst noch nie einen Schönheitseingriff habe vornehmen lassen, war zunächst gegen das Facelift. Trotzdem begleitete sie ihre Tochter zu dem Eingriff und wachte danach ununterbrochen an ihrem Bett. Dass ihre Angehörigen sie stets auch mit den entstellten Ohren liebten, änderte wenig an ihrem Selbstbild. "Aber die Scham, die ich empfand, hatte mein Selbstwertgefühl zerstört. Ich hatte meine Leichtigkeit und Unbeschwertheit verloren", schildert sie gegenüber Bunte. Einen Widerspruch zum würdevollen Älterwerden sieht sie in dem Eingriff nicht – eher einen Weg, ihren seelischen und äußeren Bedürfnissen gerecht zu werden. Ihr persönliches Fazit fällt daher eindeutig aus: "Für mich ist dieses Face-Lift ein Lebens-Uplift!"

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Instagram / xenia_seeberg Xenia Seeberg, Schauspielerin

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Instagram / xenia_seeberg Xenia Seeberg mit ihrem Sohn

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Instagram / xenia_seeberg Xenia Seeberg mit ihrer Mutter