Caro und Andreas Robens zeigen sich nach 15-Kilo-Abnahme

Caro und Andreas Robens haben in den vergangenen Monaten deutlich an Gewicht verloren. Seit Januar 2026 verfolgen die beiden Auswanderer auf Mallorca gemeinsam ein Diätprogramm – und die Erfolge sind inzwischen sichtbar. Caro hat nach eigenen Angaben 15 Kilogramm abgenommen, bei ihrem Mann sind es zwölf bis 15 Kilogramm weniger auf der Waage. Fast Food und Süßigkeiten stehen seitdem nicht mehr auf dem Speiseplan. Stattdessen ernähren sich die beiden eiweißreich, mit wenigen Kohlenhydraten und vielen gesunden Fetten. Auch beim Sport legen sie sich ins Zeug: An sechs Tagen pro Woche trainieren die Goodbye Deutschland-Bekanntheiten jeweils rund eineinhalb Stunden in ihrem eigenen Iron Gym. Für Andreas ist es zugleich die erste Diät seines Lebens. Einen konkreten Auslöser habe es dafür nicht gegeben, erklärte Caro der Mallorca Zeitung – beim Blick auf ältere Folgen der Vox-Sendung sei sie allerdings über ihre damalige Figur erschrocken. Dass sie die Diät gemeinsam durchziehen, hilft ihr dabei, am Ball zu bleiben.

Ganz ohne Nebenwirkungen bleibt das Abnehmprogramm allerdings nicht – zumindest bei Andreas. Die strikte Ernährung wirkt sich bei dem Bodybuilder offenbar auch auf die Laune aus, wie er gegenüber der Zeitung scherzhaft zugab: "Diät ist überhaupt nichts für mich. Es wundert mich, dass ich noch nicht im Knast sitze, weil ich meine Frau umgebracht habe. Ich bin in einer Stinklaune." Caro nahm den Spruch mit Humor und erwiderte: "Ich lebe noch. Und wir sind noch nicht geschieden." Auch ihr selbst fällt der Verzicht nicht immer leicht, schließlich greifen beide eigentlich gerne zu Donuts, Fast Food und anderen Süßigkeiten. Als Alternative kommt bei der Realitybekanntheit inzwischen häufiger das Backblech zum Einsatz, auf dem sie zuckerfreien Kuchen zubereitet. Wie lange das Paar seine strenge Ernährung noch beibehalten möchte, ist derzeit offen. Caros klare Devise lautet: "Bis wir zufrieden sind."

Hinter der Körperkur könnte möglicherweise auch ein sportliches Ziel stecken: Caro überlegt, im Frühjahr 2027 in Deutschland erneut bei einem Bodybuilding-Wettkampf anzutreten. Ob sie tatsächlich auf die Bühne zurückkehrt, will sie davon abhängig machen, wie sich ihre Figur bis dahin entwickelt. Zuletzt nahm sie 2018 an einem solchen Wettbewerb teil. Bereits seit März 2003 lebt Caro auf Mallorca, Andreas zog im März 2010 auf die Insel – im selben Jahr lernten sich die beiden kennen. Seit 2015 wird das kinderlose Paar für "Goodbye Deutschland" von Kameras begleitet. Ihr Fitnessstudio Iron Gym in Arenal eröffneten sie 2011 und führen es bis heute. Privat haben sich die beiden inzwischen ein Eigenheim in der Gemeinde Llucmajor eingerichtet, in dem Ende September gerade die Küche ausgetauscht wurde.

Anzeige Anzeige

Instagram / caroline_andreas_robens Caro und Andreas Robens im März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / caroline_andreas_robens Caro und Andreas Robens, September 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / caroline_andreas_robens Caro Robens Figur nach der 15-Kilo-Abnahme, September 2026

Anzeige