Verknallt? AYTO-Michelles Verhalten verletzt Raúl Richter

Bei Are You The One – Reality Stars in Love herrscht plötzlich Gefühlschaos zwischen Raúl Richter (39) und Michelle Bendig. Seit Beginn der Staffel hatte es zwischen dem Schauspieler und der ehemaligen Die Bachelors-Kandidatin gefunkt. Nun entscheidet sich Michelle jedoch für einen Bettenwechsel und verbringt die Nacht neben Laurenz Pesch (25). Raúl hatte ihrem Plan zuvor zwar zugestimmt, am nächsten Morgen scheint ihn die Situation dennoch stärker zu beschäftigen als erwartet. Gegenüber Emma Fernlund (25) spricht er offen über seine Gefühle: "Ich bin nicht sauer – wenn, dann würde ich sagen, ich bin etwas verletzt." Auch ohne seine bisherige Bettnachbarin zu schlafen, sei für ihn "komisch" gewesen. Damit wird deutlich, dass Michelles Entscheidung nicht spurlos an ihm vorbeigeht. Obwohl er dem Bettenwechsel zunächst zugestimmt hatte, kann Raúl seine Enttäuschung im Gespräch mit Emma nicht verbergen.

Eigentlich hatten Raúl und Michelle geplant, sich auch nach der Show weiter kennenzulernen. Nach Michelles Nacht mit Laurenz nimmt der 39-Jährige jedoch Abstand. "Kann Laurenz machen. Mach' ich nicht mehr", erklärt er. Seine Entscheidung begründet er deutlich: "Sie hat die Entscheidung getroffen, woanders hinzugehen. Ich akzeptiere das – und deswegen sage ich dann: Ich bin raus." Emma glaubt derweil, dass hinter Raúls Reaktion mehr steckt: "Raúl möchte einfach nur nicht zugeben, dass er sich ein bisschen verknallt hat – und das finde ich voll süß." Michelle betont unterdessen gegenüber den anderen Kandidatinnen, dass zwischen ihr und Laurenz nichts gelaufen sei. Die Aufnahmen zeigen allerdings ein anderes Bild: Die beiden küssen sich im Bett. Zuvor hatten sie bereits gemeinsam geduscht und sich auch dort geküsst. Ein schlechtes Gewissen gegenüber Raúl hat Michelle nach eigener Aussage nicht: "Ich hab Raúl gegenüber gar kein schlechtes Gewissen. Es ist ja alles klar kommuniziert."

Dass zwischen Raúl und Michelle mehr als nur freundschaftliches Interesse bestand, hatte sich bereits vor dem Bettenwechsel gezeigt. In einer vergangenen Folge hatte der GZSZ-Star in der Villa noch für einen unfreiwilligen "Schlafsaal-Knaller" gesorgt, als er sich mit Michelle unter der Bettdecke vergnügte und plötzlich ein lautes Stöhnen durch den Raum hallte. Emma riss damals erschrocken die Augen auf und lachte: "Alter, Raúl! Ich dachte gerade, irgendwas Schlimmes wäre passiert ..." Am nächsten Tag blieb es Gesprächsthema Nummer eins. Marwin Klute (29) staunte: "So was habe ich noch nie gehört." Zoe spottete, es habe geklungen "wie wenn ein Opa sich den Fuß stößt". Germain Wolf (25) nahm ihn dagegen in Schutz: "Wir sind hier mit heißen Frauen, seit mehreren Tagen. Ich glaube, jeder von uns hat ein bisschen Druck und würde gerne in Raúls Haut stecken."

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RTL / Katya Bulgakova "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Raúl Richter

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RTL / Katya Bulgakova "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Michelle Bendig

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RTL / Katya Bulgakova Emma Fernlund, "Are you the One – Realitystars in Love"-Kandidatin