Dschungelcamp 2027: Diese Promis bringen sich ins Gespräch

Die neue Staffel von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! wird Anfang 2027 erwartet – und schon jetzt scheint die Liste der Promis, die sich einen Platz im australischen Dschungel wünschen, immer länger zu werden. Offiziell bestätigt hat RTL bislang zwar noch keinen einzigen Namen. Einige Stars bringen sich dafür bereits selbst ins Gespräch. Besonders offensiv wirbt Realitystar Walentina Doronina (26) für ein Dschungel-Ticket. Sie sieht sich als Mischung aus den früheren Campern Ariel (23) und Gil (44) und würde bei einer entsprechenden Gage durchaus in den Flieger nach Australien steigen. Auch Joelina Drews (31), Aleks Petrovic (35), GNTM-Finalist Godfrey Egbon, Temptation Island-Bekanntheit Marlon Defontaine, Jimi Blue Ochsenknecht (34), Schauspieler Frank Kessler (64) und Moderator Elton (55) haben bereits öffentlich Interesse bekundet. Hinzu kommen mehrere TV-Auswanderer. Laut RTL soll die kommende Ausgabe sogar die längste Staffel in der Geschichte der Show werden. Wie lange die Kandidaten tatsächlich im Camp ausharren müssen, ist allerdings noch offen.

Walentina Doronina hat zumindest bei ihrer Wunschgage klare Vorstellungen. Zwischen 100.000 und 200.000 Euro müssten es ihrer Meinung nach sein. Gegenüber der Abendzeitung schickte sie zudem eine deutliche Botschaft in Richtung des Senders: "Also wenn der Dschungel eine gute Unterhaltung möchte nächstes Jahr, kann er gerne anrufen." Bei Joelina Drews steht dagegen weniger das Geld als die Herausforderung im Vordergrund. "Ich wäre nicht abgeneigt, weil ich die Challenge geil finde", erklärte sie im Podcast "Drews Cordalis Petry – Kids-Club". Auch Aleks Petrovic hält sich die Dschungeltür offen. Zwar möchte er sich nach eigenen Angaben eigentlich aus dem Reality-TV zurückziehen, unter anderem wegen Mobbing und toxischer Verhältnisse. Einen großen Wunsch hat er allerdings noch: "Ich würde gerne IBES mitnehmen", schrieb er auf Instagram.

GNTM-Finalist Godfrey bezeichnete das Dschungelcamp gegenüber der Deutschen Presse-Agentur ebenfalls als eine Option. Zunächst wolle er sich jedoch auf seine Modelkarriere konzentrieren. Für Marlon Defontaine steht das Ziel offenbar schon länger fest. "Mein größtes Ziel ist es, irgendwann in den Dschungel zu gehen", sagte er gegenüber come-on.de. Schauspieler Frank Kessler formulierte es gegenüber TIKonline noch konkreter: "Im nächsten Jahr will ich dabei sein." Auch Andreas Robens, Peggy Jerofke (50), Marco Gülpen und Katrin Mermi-Schmelz haben sich grundsätzlich offen für eine Teilnahme gezeigt. Zudem brachte Simone Lugners Manager die Show als mögliche Option ins Gespräch.

Jimi Blue Ochsenknecht macht seine Teilnahme vor allem von einem lukrativen Angebot abhängig. Dschungel- beziehungsweise Reality-Erfahrung bringt er bereits mit: 2025 gewann er Promi Big Brother. Das Preisgeld dürfte ihm angesichts seiner finanziellen Probleme rund um eine unbezahlte Hotelrechnung und deren Folgen gelegen gekommen sein. Auch Elton sorgte mit einer überraschend eindeutigen Aussage für Aufsehen. In Stefan Raabs (59) Dschungel-Late-Night erklärte der Moderator: "Ja, ich würde sofort ins Dschungelcamp gehen." Stefan Raab reagierte zunächst verblüfft, doch Elton bekräftigte anschließend, dass er es ernst meine.

Komplizierter ist die Situation bei Knossi (40). Ex-Dschungelkönig Filip Pavlovic (32) berichtete bei RTL, der Streamer habe nach einer verlorenen Wette einer Teilnahme zugestimmt. Als anschließend tatsächlich Kontakt zur Produktion zustande gekommen sei, habe Knossi jedoch einen Rückzieher gemacht. Andere Promis können sich einen Aufenthalt im australischen Busch dagegen überhaupt nicht vorstellen. Tom Gerhardt (68) lehnte bereits eine frühere Anfrage ab. Detlef D! Soost (56) schloss eine Teilnahme mit Blick auf seine Familie aus. Und Stefan Mross (50) erteilte dem Dschungelcamp ebenfalls eine klare Absage. Gegenüber der Freizeit Revue sagte er: "Ich gehe sicher nicht in den Dschungel und setze mich nackt auf eine Palme."

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Imago Walentina Doronina beim Bild-Renntag 2026 auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen

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Imago Joelina Drews bei "Immer wieder sonntags" in der ausverkauften IWS Arena im Europapark Rust, 19.07.2026

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Imago Aleks Petrovic beim Screening der RTL2-Show Kampf der RealityAllstars in der Kölner Flora

ProSieben/Christoph Köstlin GNTM-Kandidat Godfrey

IMAGO / Marja Jimi Blue Ochsenknecht, Reality-TV-Bekanntheit

Imago Knossi bei der Premiere von Ich – Einfach Unverbesserlich 4

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