Als Mama: Clea-Lacy stellt klare Regeln für neue Liebe auf

Seit September dieses Jahres ist Clea-Lacy Juhn (35) offiziell alleinerziehend und Single. Zuvor war sie in eine turbulente Beziehung mit Hasim Krasnici verwickelt, aus der ihre Zwillinge Mika und Mišah stammen. Dass sie gleich zwei Kinder mit in eine neue Beziehung bringen würde, wurde ihr von manchen Männern schon als Nachteil oder Hindernis vermittelt. Auf Instagram spricht sie sich nun dagegen aus und meint: "Seit ich Kinder habe, frage ich mich nicht mehr: 'Wer würde mich noch wollen?', sondern: 'Wen möchte ich überhaupt noch in meinem Leben?' Ich möchte keinen Mann, nur damit ich nicht alleine bin." Ein möglicher Partner müsse emotional reif sein, Verlässlichkeit mitbringen und Verantwortung übernehmen können. Außerdem solle er reflektiert kommunizieren – und vor allem sollten seine Taten zu dem passen, was er sagt.

Dass sie mittlerweile nicht mehr nur als Frau, sondern auch als Mutter nach einem neuen Partner sucht, lässt ihre Chancen ihrer Meinung nach nicht unbedingt schrumpfen. Es gehe allerdings nicht mehr nur um ihre eigenen Gefühle, weswegen sie den Fokus auf "Frieden, Sicherheit und Stabilität" legen will. Dank ihrer Jungs fragt sie sich ständig: "Passt dieser Mensch wirklich in das Leben, das ich mir aufgebaut habe?" Das würde ihr helfen, unpassende Männer viel schneller auszusortieren. Mit einem Augenzwinkern fügte sie dem Beitrag hinzu, die "zwei besten Männer" längst in ihrem Leben zu haben und derzeit kein weiteres "Kind" zu brauchen.

Clea-Lacy wurde 2017 durch "Der Bachelor" bekannt, in der Sendung bekam sie vom damaligen Rosenkavalier Sebastian Pannek (40) im Finale die letzte Rose überreicht. Nachdem diese Beziehung langfristig allerdings nicht gehalten hatte, lernte sie Hasim kennen, den sie 2024 heiratete. Für ihre aktuellen Zeilen bekommt sie im Netz jede Menge Zuspruch. Cathy Hummels (38) und Jennifer Lange reagierten mit Herzen auf den Beitrag, zahlreiche Follower bezeichneten ihre Haltung in den Kommentaren als stark und inspirierend.

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Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn und ihre Söhne, August 2025

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Instagram / clea_lacy Hasim und Clea-Lacy Juhn, September 2025

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Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn mit ihren Zwillingen, Januar 2025