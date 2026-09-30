Sommerhaus-Fans zerlegen Nico Legat und Lauras Beziehung

Nico Legat (28) und Laura Parrinello sind Teil der aktuellen Staffel von Das Sommerhaus der Stars und sorgen mit ihrem Auftreten für zahlreiche Reaktionen. Unter einem Instagram-Post der Show diskutieren viele Zuschauer über das Paar – dabei steht insbesondere Nicos Verhalten gegenüber seiner Freundin im Mittelpunkt. In den gezeigten Szenen bleibt Laura überwiegend still, während der Realitystar sie nach Ansicht der Kommentierenden immer wieder verbal angeht. Besonders in den Spielen soll er seine Partnerin zum Weitermachen drängen – um dann selbst das Handtuch zu werfen. Auch eine Situation, in der Nico Laura gestoßen haben soll, sodass sie ins Taumeln geriet, bringt einige Zuschauer auf die Palme. Die Kritik richtet sich damit nicht nur gegen seine Leistungen bei den Wettkämpfen, sondern ebenso gegen den Umgang mit seiner Freundin.

Die Kommentare unter dem Beitrag kritisieren Nicos Verhalten. User meinen, er widerspreche sich in seinen eigenen Aussagen und trete seiner Freundin "aggressiv" gegenüber. Besonders kritisch sehen die Zuschauer, dass "Lügat", wie Nico genannt wird, seine Freundin zunächst dazu auffordert, nicht aufzugeben, letztlich aber selbst das Handtuch wirft. Ein anderer Nutzer wird noch deutlicher: "Nico ist für mich einfach ein bockiges Kind. Bekommt selbst nichts auf die Reihe, aber motzt gegen die eigene Frau." Auch Nicos Selbsteinschätzung bei den Spielen stößt auf Unverständnis. "Was redet der Legat denn wieder, er ist beim Spielen nicht zu bremsen. Der bekommt doch nichts gebacken. Was hat der denn eigentlich für eine Wahrnehmung?", heißt es in einem weiteren Kommentar. Ein Fan fasst seine Meinung schließlich in wenigen Worten zusammen: "Legat. Macht seine Freundin runter und er versagt schon wieder."

Am heftigsten fällt die Reaktion auf jene Szene aus, in der Nico seine Freundin nach Auffassung eines Zuschauers so stark gestoßen haben soll, dass sie taumelte. "Man kann nur hoffen, dass Nico Legat niemals ein Kind bekommt, so aggressiv wie der schon wird, wegen eines Ballspiels! Und wie er Laura zu Beginn so stark stößt, dass sie taumelt, zeigt, dass schon am Anfang der Beziehung die toxische Gewaltspirale besteht", lautet der Kommentar im Wortlaut. Die Einschätzung einer "toxischen Gewaltspirale" stammt dabei ausdrücklich von diesem Nutzer. In nahezu jeder Folge haben die Zuschauer bisher über Nico hergezogen. Schon in der vergangenen Woche hatte sich unter einem Instagram-Post der Show jede Menge Spott und Kritik gesammelt. Auch seine Taktik in der Promi-WG kam nicht gut an. Nico soll sich mit Anita Latifi (30) verbündet und eine Allianz geschmiedet haben. Ein Zuschauer stichelte: "Ach Nico, du bist echt der M(L)acher vom Sommerhaus."

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