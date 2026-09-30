Hysterektomie: Nick Knowles' Frau erleidet neuen Rückschlag

Nick Knowles sorgt sich erneut um seine Ehefrau Katie Dadzie. Nach ihrer Hysterektomie wurde die 36-Jährige abrupt in eine medizinisch ausgelöste Menopause versetzt. Nun stellte sich heraus, dass ihre Hormonersatztherapie offenbar kaum wirkte. Wie der 64-jährige TV-Moderator im Podcast "Walking The Dog" berichtet, nahm Katies Körper nur einen sehr kleinen Teil der über die Haut verabreichten Hormone auf: "Wir haben vor Kurzem herausgefunden, dass die Hormonersatztherapie, die sie angewendet hat, wegen ihrer Hitzewallungen, des Schwitzens und der Sonne tatsächlich nicht über ihre Haut aufgenommen wurde", erklärte Nick. "Sie bekam also nur einen winzigen Prozentsatz von dem, was sie brauchte, und auch das war eine lehrreiche Erfahrung. Es gibt so viele Dinge zu lernen."Hormonersatztherapien sollen eigentlich die sinkenden Östrogen- und Progesteronwerte während der Wechseljahre ausgleichen.

Bereits Anfang 2026 hatte der "DIY SOS"-Star angekündigt, sich vorübergehend vom Fernsehen zurückzuziehen, um sich um seine Frau zu kümmern. Damals stand eine weitere Operation an, und der Moderator erklärte, er müsse für die Betreuung seiner Partnerin für eine Weile "verschwinden". Bei Katie war die körperliche Umstellung besonders plötzlich erfolgt: "Sie wurde mit 36 direkt in die vollständige medizinische Menopause gestürzt, ohne Perimenopause, ohne sanften Übergang, ohne irgendeine Art von Rampe", schilderte Nick. Dass Katie in dieser Zeit nicht allein bleiben sollte, stand für ihn offenbar außer Frage. Gegenüber der Daily Mail erklärte er damals: "Ich habe mich viel um meine Frau gekümmert, weil sie wirklich viel durchgemacht hat. Sie hatte viele schwere Zeiten. Eine weitere Operation steht ihr bevor."

Nick und die Dessousunternehmerin Katie hatten im Juni 2025 auf dem Braxted Park Estate in Essex geheiratet. Kurz nach der Hochzeit unterzog sie sich einer Hysterektomie. Zuvor hatte sie jahrelang unter chronischen Schmerzen gelitten und die Diagnosen polyzystisches Ovarialsyndrom, Endometriose und Adenomyose erhalten. Während ihrer Genesung riss jedoch der operativ verschlossene Gebärmutterhals. Katie musste daraufhin mit heftigen Schmerzen ins Krankenhaus gebracht und notoperiert werden. Weitere Klinikaufenthalte folgten. Katie erzählte: "Als es am Samstag passierte, hatte ich solche Schmerzen, dass ich mich nicht bewegen oder laufen konnte, und ich weinte von 2 bis 5:30 Uhr morgens allein auf dem Küchenboden. Vor Schmerzen wäre ich beinahe ohnmächtig geworden."

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Getty Images Katie Dadzie und Nick Knowles, März 2024

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Getty Images Nick Knowles, Moderator

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Getty Images Nick Knowles, Moderator