Sami Sheen stellt klar: Nicht Papa zahlt für ihren Lifestyle

Mit einem TikTok-Video hat Sami Sheen (22) jetzt für Aufsehen gesorgt: Die 22-jährige Tochter von Schauspieler Charlie Sheen (60) und Denise Richards (55) hat sich öffentlich gegen Vorwürfe gewehrt, sie lebe auf Kosten ihres berühmten Vaters. In dem Clip betonte sie unmissverständlich: "Wenn ich das Geld meines Vaters hätte, würde ich es zugeben. Ich würde euch Bescheid geben." Weiter erklärte sie gegenüber ihren Followern, Charlie habe ihr seit über vier Jahren keinen einzigen Cent gegeben. "Ich finanziere mich seit meinem 18. Geburtstag vollständig selbst", so Sami.

Den wohl deutlichsten Beweis für ihre finanzielle Eigenständigkeit lieferte sie mit einer Aussage über ihr Strandhaus: Das habe sie sich mit ihrer OnlyFans-Karriere selbst finanziert – und nicht durch die Hilfe ihres Vaters. Gleichzeitig beklagte sie, dass Charlie ihrer Schwester Lola ein Auto bar bezahlt habe. Als Sami ihn daraufhin bat, ihr im Gegenzug ein Pferd im gleichen Wert zu kaufen, sei das Gespräch eskaliert. "Das war das letzte Mal, dass wir miteinander gesprochen haben, und das war vor ein paar Wochen", sagte sie. Sami hatte ihren OnlyFans-Account 2022 nach ihrem 18. Geburtstag gestartet.

Während Charlie Samis Entscheidung, der Plattform beizutreten, damals öffentlich missbilligte, stellte Denise Richards sich sofort hinter ihre Tochter. "Ich kann ihre Entscheidungen nicht verurteilen. Ich war in 'Wild Things' und im Playboy, und ehrlich gesagt sollte ihr Vater das auch nicht", schrieb die Schauspielerin damals auf Instagram. Denise ging sogar so weit, selbst einen OnlyFans-Account zu eröffnen, um Sami zu unterstützen. "Ich denke, es ist wichtig, meine Töchter zu unterstützen, egal was sie tun", erklärte sie gegenüber Us Weekly. Charlie lenkte schließlich ein und sagte, Denise habe ihm wichtige Punkte aufgezeigt, die er zunächst übersehen habe. Er versprach, Sami gemeinsam mit Denise als Elternteam zur Seite zu stehen.

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Instagram / samisheen Sami Sheen, Tochter von Charlie Sheen

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Instagram / samisheen Sami Sheen posiert am Valentinstag 2026 verführerisch auf Instagram

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Instagram / samisheen Charlie Sheen und Denise Richards mit ihren gemeinsamen Töchtern Lola (l.) und Sami