Diese Granate mischt die "Love Island VIP"-Villa auf

Chiara Bartsch sorgt als neue Granate für frischen Wind in der Love Island VIP-Villa. Die Reality-TV-Darstellerin kennt man unter anderem aus der sechsten Staffel von Are You The One?. Ihr Einzug bleibt zunächst allerdings ein Geheimnis. Bei einer Challenge treten jeweils zwei Männer im Schleimbecken gegeneinander an und versuchen, ihrem Gegner die Socken auszuziehen. Dafür müssen sie kurz um die Ecke gehen, wo Chiara bereits auf sie wartet. Die Socken dürfen sie nur mitnehmen, wenn sie Chiara einen Kuss auf die Wange geben und anschließend Stillschweigen über die Begegnung bewahren. Erst nach der Challenge lernen die Islander die neue Granate kennen. Für das Spiel entscheidet sich Chiara für Martin Braun und David Schütz. Besonders Celina Köther, die aktuell mit Martin ein Couple bildet, beobachtet die Situation mit gemischten Gefühlen. "Also irgendwie trifft es immer mich. Dann weiß man ja schon, zu wem sie so tendiert", erklärt sie. Am Ende kann sich David gegen Martin durchsetzen und gewinnt die Challenge.

Beim anschließenden Speeddating bekommt Chiara die Gelegenheit, alle Männer der Villa näher kennenzulernen. Martin ist ihr dabei nicht völlig unbekannt. "Den Martin kannte ich schon, aber jetzt nicht krass deep", verrät sie. Beim Gespräch machen sich die beiden gegenseitig Komplimente. Besonders Jannik Kontalis (30) scheint jedoch von der neuen Granate angetan zu sein. "Ich habe dich nur einmal auf einem Event gesehen. Und ich muss direkt sagen: Ich habe mir dich reingewünscht", gesteht er ihr. Chiara kann sich daran zwar nicht erinnern, doch die Chemie zwischen den beiden scheint trotzdem zu stimmen. Später zieht die neue Granate ein positives Fazit aus dem Gespräch mit Jannik: "Also, ich habe gemerkt, dass irgendwie Interesse da ist. Hat mir gut gefallen", erzählt sie. Auch Jannik findet offenbar Gefallen an Chiara und macht deutlich: "Also, wäre Eva jetzt nicht hier, dann fände ich Chiara schon interessant. Ganz einfach."

An der Feuerstelle steht für Chiara schließlich die Entscheidung an: Mit welchem Mann möchte sie ein Couple bilden? Ihre Wahl fällt auf David. "Ich muss sagen, ich fand die Speeddates echt cool. Die haben mir mit ziemlich vielen schon viel Spaß gemacht. Ich bin ja auch so eine flippige Maus. Vielleicht brauche ich auch jemanden, der mich so ein bisschen runterbringt. Und ich habe mich für David entschieden." Damit ist Davids bisheriges Couple mit Jessica Härtling Geschichte. Für Jessica bedeutet die Entscheidung das Aus bei "Love Island VIP": Als Single muss sie die Villa verlassen. Unter Tränen kann sie ihr Pech kaum fassen: "Ey, wirklich, wie kann man denn immer so Pech haben?" David scheint mit der neuen Konstellation dagegen sehr zufrieden zu sein. Zu Chiara sagt er: "Es ist so viel einfacher mit dir." Und auch seinen Wunsch nach einer neuen Verbindung macht er deutlich: "Ich meine, ich habe es mir auch ein bisschen gewünscht. Dass eine Person reinkommt, mit der es sich gut anfühlt." "Love Island VIP" ist immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+ zu sehen.

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