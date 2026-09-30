Oliver Pocher lässt Tennisprofis auf seinem Platz trainieren

Oliver Pocher (48) hat sich an seinem Zuhause in Köln einen eigenen Tennisplatz bauen lassen – und auf dem trainiert längst nicht nur der Comedian selbst. Im Podcast "TOMorrow" von Tom Junkersdorf verriet der fünffache Vater, dass auch echte Profis seine Anlage nutzen. "Und dann kommt der eine oder andere Tennisspieler, der dann halt auch mal da trainiert", erzählte er. Rund 50.000 Euro habe ihn der Platz gekostet, der mit dem Hartplatzbelag Rebound Ace ausgestattet ist. Zu den prominenten Gästen gehörte zuletzt der deutsche Doppelspezialist Tim Pütz, der sich gemeinsam mit seinem Team in Köln auf die US Open in New York vorbereitete. Dass damit sogar ein Weltklassespieler auf seinem privaten Court trainiert, scheint selbst Oliver ziemlich beeindruckt zu haben.

Tim erreichte im September gemeinsam mit Kevin Krawietz tatsächlich das Doppelfinale der US Open, musste sich dort aber Christian Harrison und Neal Skupski mit 4:6 und 6:7 (6:8) geschlagen geben. Er ist offenbar nicht der einzige prominente Sportler, der bereits bei Oliver aufgeschlagen hat: Auch der italienische Tennisstar Jannik Sinner (25) sowie Sänger Giovanni Zarrella (48) sollen den privaten Court schon genutzt haben. Die rund 50.000 Euro für die Anlage betrachtet der Comedian als bewusste Investition. Anders als ein Sandplatz ist der in Deutschland eher seltene Hartplatz vergleichsweise pflegeleicht und lässt sich über einen langen Zeitraum nutzen. "Einen Hartplatz kannst du halt einfach auch von den Wetterbedingungen in Köln fast das ganze Jahr spielen, also bis November eigentlich oder so", erklärte Oliver im Podcast.

Oliver selbst griff in den vergangenen Monaten allerdings seltener zum Tennisschläger – künftig möchte er wieder häufiger auf dem Platz stehen. Seine fünf Kinder haben die teure Anlage inzwischen nämlich für sich entdeckt, allerdings auf ihre ganz eigene Weise. "Ich habe jetzt in letzter Zeit dann auch nicht mehr so viel gespielt und für meine Kinder ist es eher zu einem Verkehrsübungsplatz für Fahrräder geworden", berichtete der Comedian im Podcast. Ganz aus dem Familienalltag verschwunden ist Tennis dennoch nicht: Im Juli verfolgte Oliver gemeinsam mit seiner Tochter das Wimbledon-Finale mit Jannik Sinner auf der Tribüne. Auch mit Ex-Fußballnationalspieler Toni Kroos (36) tauschte er sich bereits über Tennisplätze aus und empfahl ihm dabei ebenfalls Rebound Ace als Belag für einen Hartplatz.

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Imago Oliver Pocher, Januar 2026

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Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und seine Tochter beim Wimbledon-Finale 2026

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Imago Jannik Sinner feiert seinen zweiten Wimbledon-Titel im AELTC in London