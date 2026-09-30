Nervös: Melissa Khalaj überrascht als Talent bei "The Voice"

Melissa Khalaj (37) sorgt bei The Voice of Germany für eine besondere Überraschung: In Folge sieben verlässt die Moderatorin ihren gewohnten Platz hinter den Kulissen und stellt sich bei einer geheimen Blind Audition selbst den Coaches. Damit übernimmt sie kurzerhand die Rolle einer Kandidatin in ihrer eigenen Show. Wie SAT.1 nun vorab verriet, macht sich kurz vor ihrem Auftritt trotz ihrer jahrelangen Bühnenerfahrung das Lampenfieber bemerkbar. "Scheiße! Warum hab ich Ja gesagt?", soll sich die Moderatorin in letzter Sekunde gefragt haben. Ob sie die Coaches mit ihrer Stimme tatsächlich zum Umdrehen bewegen kann, bleibt bis zur Ausstrahlung geheim. Zu sehen ist die Folge am Freitag, dem 2. Oktober 2026, um 20:15 Uhr bei SAT.1. Wer die Sendung im Fernsehen verpasst, kann sie anschließend auch bei Joyn streamen.

Mit ihrem ungewöhnlichen Selbstversuch möchte Melissa nicht nur die Coaches überraschen. Gleichzeitig will sie selbst erleben, wie es den Kandidaten ihrer Show ergeht, wenn sie allein im Scheinwerferlicht stehen und darauf hoffen, dass ein roter Buzzer gedrückt wird. Ihre spontane Aktion kommentierte die Moderatorin gegenüber dem Sender mit einem Augenzwinkern: "Ob ich noch alle Tassen im Schrank hab? Wahrscheinlich nicht." Ihre Motivation dahinter erklärte sie ebenfalls: "Ich freu mich wirklich, diese Erfahrung machen zu können und mich mal in die Lage eines Talents zu versetzen." Sollte am Ende tatsächlich keiner der Coaches den Knopf drücken, hat Melissa dafür bereits einen Plan: "Dann geh ich einfach vor und buzzer selbst!", kündigte sie an.

Ganz neu ist die Erfahrung als Castingshow-Kandidatin für Melissa allerdings nicht. Ihre TV-Karriere nahm bereits 2007 ihren Anfang, als sie bei Popstars um einen Platz in der neuen Band kämpfte. Für den Einzug in die Siegerformation reichte es damals zwar nicht, ihrer Leidenschaft für Musik blieb sie dennoch treu. Später wurde sie Teil der Gruppe Charly Bravo und trat mit der Band unter anderem beim Bundesvision Songcontest auf. Schon vor ihrem Ausstieg bei Charly Bravo schlug Melissa auch den Weg als Moderatorin ein und führte durch zahlreiche Formate. Bei "The Voice of Germany" schließt sich nun der Kreis: Statt die Kandidaten zu begleiten und ihre Emotionen nach den Auftritten einzufangen, steht sie diesmal selbst am Mikrofon und muss sich vor den Coaches beweisen.

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Getty Images Melissa Khalaj beim Deutschen Fernsehpreis 2022

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Imago Melissa Khalaj und Egon Herrnleben im Halbfinale von "The Voice of Germany" 2023

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Joyn / Christoph Köstlin / Dung Dguyen Die "The Voice of Germany"-Coaches 2025