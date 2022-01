Sie haben Ja gesagt! Der Alaskan Bush People-Star Bear Brown (34) und seine Freundin Raiven Adams erlebten in ihrer Beziehung schon viele Höhen und Tiefen. Immer wieder trennten sich die Eltern eines kleinen Sohns und versöhnten sich später – bis alles wieder von vorne begann. Zuletzt hatten die beiden im August 2021 ihre Wiedervereinigung bekannt gegeben. Jetzt läuteten bei Bear und Raiven sogar die Hochzeitsglocken.

"Es fühlt sich so gut an, ein verheirateter Mann zu sein. Ich liebe Raiven schon so lange und es ist eine Ehre, sie endlich meine Ehefrau nennen zu dürfen", sagte Bear gegenüber People zur Vermählung. Er könne es kaum erwarten, eine Familie und ein Zuhause mit Raiven zu gründen. "Sie ist die Liebe meines Lebens und mein Herz gehört nur ihr allein", schwärmte der Reality-TV-Star. Und auch seine Ehefrau zeigte sich glücklich über die Hochzeit: "Bear sah so gut aus. Ich bin sehr dankbar, dass wir eine Familie sind."

Doch der besondere Tag hatte für den Bräutigam auch einen traurigen Aspekt. "Ich wünschte, mein Vater wäre bei meiner Hochzeit dabei gewesen. Aber ich weiß, dass er von oben zugeschaut hat!", zeigte er sich emotional. Im Februar 2021 war Vater Billy an einem Schlaganfall gestorben, weswegen Bear laut eigener Aussage das härteste Jahr seines Lebens durchmachte.

Instagram / bearbrownthekingofextreme Bear Brown und Raiven Adams im November 2020

Instagram / bearbrownthekingofextreme Bear Brown mit seinem Vater Billy und seinem Bruder Gabriel

Instagram / bearbrownthekingofextreme Raiven Adams, Bear Brown und ihr Sohn River, November 2020

